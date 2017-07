Češi vyhodí stovky tun jen z poloviny vybitých baterií, spotřeba stoupá

17:40 , aktualizováno 17:40

Zhruba každá osmá v Česku vyhozená baterie je vybitá jen z poloviny. Mezi odpadky skončí, když „neutáhnou“ náročnější spotřebič, mohly by přitom ještě několik let pohánět například hodiny, televizní ovladač či kuchyňskou váhu. Spotřeba baterií za posledních sedm let vzrostla téměř o pětinu.