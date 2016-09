Lékařská zpráva tvrdí, že Češka je schopná cesty domů, oponuje pojišťovna

16:18 , aktualizováno 16:18

Pojišťovna Allianz odmítá, že by Češka, která se domáhá uhrazení operace ledvinových kamenů na Novém Zélandu, nebyla schopná cesty do České republiky. Podle pojišťovny to dokládá lékařská zpráva místních lékařů.