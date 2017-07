Rozpočet nejsou Vánoce, jako když děti píší Ježíškovi, řekl premiér

„Z našeho pohledu tou hlavní prioritou pro státní rozpočet je otázka navýšení platů,“ řekl šéf odborů ČMKOS Josef Středula po jednání s vládou a zástupci zaměstnavatelů.

Pokud se platy nezvednou, avizuje Středula dusno. „Kolem toho bude ještě hodně nepříjemno. U vysokých škol jsou připraveni dokonce k posunu zahájení nového semestru a myslíme si, že to bude ještě hodně, hodně dramatické,“ prohlásil. Stejně tak si vláda podle něj nesmí myslet, že zvyšování platů vyřídila, když od července dostali přidáno policisté a další lidé z bezpečnostních složek, či z oblasti kultury a sociálních služeb.

„Jestliže máme zaměstnance státu, který bere 13 nebo 14 tisíc korun hrubého, myslíte si, že to je dobrá mzda, dobrý plat, že jeho rodina je šťastná? Já myslím, že právě naopak a z tohoto pohledu je třeba to řešit,“ opáčil pro iDNES.cz Středula, jak chce skloubit to, že se chce vláda vejít do schodku 50 miliard korun.

Přitom už teď ministři chtějí o 111 miliard korun víc, než jim ministr financí Ivan Pilný z ANO nabídl. S vládou budou odbory o navyšování platů zaměstnanců veřejného sektoru jednat 21. srpna.

„Když se sestavuje rozpočet, to nejsou Vánoce. Sestavování rozpočtu nemůže připomínat situaci, kdy děti píší Ježíškovi, co všechno by si přály pod stromeček,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka. „Schodek 50 miliard je maximum, tento schodek překračovat nechceme, nejsou pro to ekonomické důvody. Musíme mobilizovat příjmy,“ prohlásil předseda vlády.

Není podle něj jasné, k jakému navýšení platů dojde. „Určitě chceme zvýšit platy zaměstnanců veřejného sektoru, tak jako to naše vláda udělala v předchozích případech. Jsem stoupencem toho, abychom každý rok zvyšovali platy zaměstnanců veřejného sektoru a nechci kohokoli vynechat,“ řekl premiér a donedávna i lídr sociální demokracie. Není podle něj třeba rozpočtovou debatu dramatizovat. Vždycky podle něj přicházeli ministři a měli „úžasné představy“.

„Přál bych si, aby růst platů byl co nejvyšší, určitě bych to přál všem zaměstnancům státu, ale máme tady určitý limit. Můžeme poskytnout na zvýšení platů pouze takové prostředky, které bude mít stát v příštím roce k dispozici,“ zdůraznil Sobotka.

Středula: Pro ministra financí mám dobrou radu

Šéf odborů Středula mluvil o tom, že kdyby ministr financí nevěděl, kde se dají peníze vygenerovat, tak má pro něj dobrou radu. „Konec levné práce, navýšení mezd, které by mohlo mít velmi pozitivní efekt. Společný tlak na růst mezd, zejména v subjektech, které vyvádějí velké množství prostředků mimo Českou republiku, je naprosto na místě,“ prohlásil Středula.

Zástupci velkých zaměstnavatelů jsou velmi rezervovaní k tlaku na zvyšování mezd a ani se jim nezdá, že chce vláda sestavit rozpočet se schodkem padesát miliard. „Nám se zdá ten deficit 50 miliard vysoký vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ekonomika,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „Velký problém je pro nás otázka nárůstu počtu státních úředníků,“ řekl.

„Pokud vláda chce plánovat schodek, tak maximálně kvůli investicím do aplikovaného výzkumu, dopravní infrastruktury či učitelů,“ je přesvědčen.