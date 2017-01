Konec separace, němečtí Zelení chtějí společné záchody pro obě pohlaví

Příslušný návrh změn předložil berlínskému parlamentu Dirk Behrendt zodpovědný za oblast justice, ochrany spotřebitelů a boje proti diskriminaci. Podle tohoto politika Zelených je zřizování společných toalet „odstraňováním překážek v každodenním životě“.

Behrendt oznámil, že berlínská správa nemovitostí vypracuje studii proveditelnosti. Zkoumat je prý také třeba, zda zamýšlené sloučení záchodů nekoliduje s technickými předpisy na pracovišti.

Pro zkušební přestavění toalet bylo v německé metropoli vybráno deset budov. Jsou mezi nimi dvě kulturní instituce, okresní soud, úřad práce, škola, finanční úřad, policejní a hasičská stanice. Šetření zatím ukázalo, že „ve všech objektech je zřízení společných záchodů možné bez omezení (jejich) využití“. Odhad nákladů přestavby očekává Behrendt v březnu.

Sloučení toalet požadovala v Berlíně už zhruba před třemi lety Pirátská strana. Argumentovala tím, že i transgenderové osoby nemohou bez problémů navštěvovat mužské ani ženské záchodky. Tento názor nakonec v lednu 2015 podpořila všechna uskupení ve sněmovně. Model společných toalet byl pak ve čtvrti Kreuzberg testován v provozní budově a na radnici. K projektu se připojily i některé školy.

Loni v prosinci se v německém hlavním městě a zároveň spolkové zemi Berlíně vytvořila vláda tří levicově orientovaných stran. Koaliční smlouvu tehdy schválila postkomunistická strana Levice, která tak přistoupila na koalici s ekologickou stranou Zelených a středolevicovou sociální demokracií (SPD).

Nový kabinet, který by měl Berlínu vládnout pět let, disponuje ve 160členné sněmovně většinou 92 křesel. Chce investovat do škol, do integrace přistěhovalců a do rozvoje cyklistické dopravy. Plánuje také výstavbu až 55.000 nových bytů.

Otázka společných záchodů se v současnosti intenzivně řeší také v USA.