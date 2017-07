Porodnost v USA je na rekordním minimu, mileniálové po dětech netouží

Podle zprávy Centra pro kontrolu a prevenci chorob loni na tisíc Američanek ve věkové skupině 15 až 44 let připadlo 62 živě narozených dětí. To je o jeden procentní bod méně než v roce 2015. Porodnost klesá ve všech věkových skupinách pod 30 let, uvádí The Washington Post.



„Pokles vidíme u všech mladých lidí. Mezi těmi nejmladšími i těmi staršími, u všech ras a etnických skupin,“ podotkl pro The New York Times demograf Brady E. Hamilton. Experti si nyní kladou otázku, jestli takzvaní mileniálové rodičovství jen odkládají, nebo děti vůbec mít nechtějí.

Nejradikálnější propad porodnosti byl v posledních letech zaznamenán u černošských a hispánských teenagerů: za posledních deset let o 50 procent. Je za tím především dostupnější a účinnější antikoncepce a fakt, že náctiletí Američané méně souloží.

Porodnost v USA v jednotlivých věkových skupinách

Nedávný průzkum ukázal, že pohlavní styk má za sebou 42 procent dívek ve věku 15 až 19 let. To je o deset procent méně než na začátku 90. let, kdy Ameriku zasáhla epidemie nechtěných těhotenství mezi pubescenty. Výsledkem je, že na tisíc dívek v této věkové kategorii dnes připadá 20,3 narozených dětí, což je o dvě třetiny méně než v roce 1991.

„Ženy jsou čím dál vzdělanější a vyzrálejší. Takový je trend a nemyslím si, že by to byla špatná zpráva,“ řekla listu The Washington Post odbornice na demografii a reprodukci populace Donna M. Strobinoová.

Zatímco porodnost mezi mladými klesá, mezi ženami nad třicet let stoupá. Ve věkové skupině 35 až 39 let dokonce vykazuje nejvyšší čísla od počátku šedesátých let. Důvodem je moderní reprodukční medicína, která pracujícím ženám umožňuje mateřství i ve vyšším věku.

Japonsko jako odstrašující případ

Americký tisk se dnes ptá, jestli klesající porodnost není důvodem pro znepokojení. Dokáže Amerika nahradit dnešní generaci lidí v produktivním věku? Nedopadne jako Japonsko, kde je akutní nedostatek personálu pro domovy seniorů a úřady zvažují, že se o stařečky se budou starat roboti?



Odborníci se domnívají, že ne a upozorňují na fakt, že porodnost v USA je ve srovnání se zemí vycházejícího slunce či Evropou stále relativně vysoká. Úhrnná plodnost ve Spojených státech dnes dosahuje 1,89 dítěte na jednu ženu, přičemž k udržení početního stavu populace je potřeba hodnoty 2,1. Pro srovnání: v Česku je to nyní asi 1,6 (více zde).

„Ano, jsme pod mírou udržení, není to ale tak dramatické,“ hodnotí poslední čísla demograf Hamilton. Klesající porodnost podle něj neznamená, že by počet obyvatel USA klesal. „Máme vysoký příliv imigrantů, který to kompenzuje,“ dodává demograf. Spojené státy mají dnes 320 milionů obyvatel a prognóza OSN počítá s tím, že do roku 2050 číslo vzroste o 70 milionů.

Další experti mají za to, že současný propad v porodnosti je dozvukem ekonomické krize. „Každý rok říkám, že až se ekonomika zlepší, budeme mít víc dětí. A stále čekám, že k tomu dojde,“ uklidňuje demograf William Frey z renomované výzkumné organizace Brookings Institution.