Přežil masakr a otevřely se mu oči. Musíme omezit zbraně, věří kytarista

Amerika po masakru v Las Vegas opět diskutuje o přijetí přísnějších pravidel držení útočných zbraní. Možnost jejich regulace v úterý dokonce opatrně připustil i prezident Donald Trump, který má dlouhodobě velmi dobré vztahy s vlivnou Národní asociací držitelů zbraní (NRA).



„Časem budeme hovořit o zákonech o držení střelných zbraní,“ prohlásil prezident před Bílým domem a pachatele nejhorší masové střelby v dějinách USA označil za chorého a vyšinutého muže.

Motiv krveprolití v ráji hazardu zatím zůstává neznámý. Na svědomí ho má 64letý Stepehen Paddock, který v noci na pondělí začal pálit ze svého hotelového pokoje do návštěvníků country festivalu. Krvavá bilance se zatím zastavila na 59 mrtvých a více než pěti stech zraněných. Sám Paddock spáchal sebevraždu dřív, než ho policie stačila zneškodnit.

Paddock měl v hotelovém pokoji hotový arzenál - celkem 23 zbraní a stovky nábojů. Měl také dvě zařízení označovaná „bump-stock“, která mění poloautomatickou pušku na plně automatickou, schopnou pálit frekvencí asi 400 nábojů za minutu. Když policisté prohledali jeho dům ve městě Mesquito, objevili dalších 42 střelných zbraní, tisíce kusů munice a výbušniny.

Už to stačilo

V debatě o regulaci střelných zbraní nyní zaznívá i hlas muže, který krveprolití ve Vegas viděl na vlastní oči. „Celý život jsem byl stoupencem druhého dodatku. Až do událostí včerejšího večera. Ani nedokážu vyjádřit, jak jsem se mýlil,“ napsal na Twitter Caleb Keeter s odkazem na článek americké ústavy, který občanům zaručuje právo držet a nosit zbraně.

Keeter je kytaristou kapely Josh Abbott Band, během jejíhož vystoupení v noci na pondělí vypukla střelba. „Ty výstřely mi budou navždy znít v uších; naše kapela nikdy nezapomene, jak se v ten moment cítila,“ vzkázal fanouškům frontman kapely.

VIDEO: Okamžik, kdy propukla střelba do davu na koncertě v Las Vegas

Keeter ve svém prohlášení napsal, že zbraně má i několik členů kapely. „Byly k ničemu. Nemohli jsme se jich dotknout, protože policie by si myslela, že patříme k pachatelům a zastřelila by nás,“ vzpomínal podle listu The Guardian na krvavou noc, která vyděsila celou Ameriku. „Ty dávky byly tak silné, že kluky z našeho týmu, kteří stáli kousek od obětí, zranily šrapnely,“ dodal.



„Už to stačilo. Potřebujeme regulaci zbraní. Hned teď. Nejvíce lituji toho, že jsem se tomu tvrdohlavě bránil do té doby, dokud jsem se do nebezpečí nedostal já a moji bratři,“ napsal hudebník, který v minulosti několikrát kritizoval snahy o omezení prodeje zbraní.

Biden: Nečinnost je neomluvitelná

Diskuse o omezeních týkajících se prodeje či držení poloautomatických zbraní se v USA rozpoutá po každém masakru. Vzhledem k nevídaným měřítkům nedělní tragédie část politiků i veřejnosti hovoří o potřebě okamžité reakce.

„Mým kolegům: Vaše zbabělost, kvůli níž nejednáte, nemůže být očištěna pietou a modlitbami... Je čas zvednout zadek a něco dělat,“ napsal senátor ze státu Connecticut Chris Murphy, který patří k hlavním obhájcům přísnějších norem. Narážel tím na dlouhodobou neochotu zvláště republikánských zákonodárců souhlasit s jakýmkoli návrhem omezujícím práva vlastníků zbraní.

„Kongres a Bílý dům by měly ihned jednat, aby zachránily životy. Nečinnost je neomluvitelná,“ napsal bývalý viceprezident Joe Biden, který se po boku Baracka Obamy pokoušel prosadit zákony omezující velikost zásobníků poloautomatických zbraní či přísnější prověrky zájemců o jejich koupi. Jejich návrhy tehdy narazily i na odpor některých demokratických zákonodárců z venkova.

Řada expertů se však shoduje, že naděje na zpřísnění norem je velmi malá. Tlak NRA vede naopak spíše k uvolňování pravidel. Kongres v současnosti řeší návrh, který má zjednodušit a zlevnit nákup tlumičů na zbraně. Zatímco odpůrci to považují za další krok usnadňující masové vraždění, zastánci argumentují obavami o kvalitu sluchu sportovních a rekreačních střelců. Někteří republikáni podporují i další návrh mířící do Kongresu, který má zjednodušit převoz zbraní mezi jednotlivými státy.

Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan se v úterý k možnosti rozhodnout o těchto návrzích vyjádřil značně neurčitě, podle médií po masakru v Las Vegas je pro něj i pro ostatní republikány toto téma příliš citlivé.