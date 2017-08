Špioni KLDR chtěli na Ukrajině získat plány raket, naletěli tajné službě

Na nepříliš kvalitním videozáznamu je vidět, jak se dvojice špionů z KLDR pokouší v zapadlé garáži kdesi na Ukrajině vyfotografovat domnělé plány ukrajinských raket. Netušili však, že je několik týdnů sleduje tajná služba a k falešným plánům je sama dovedla. Během bleskového zásahu skončili Severokorejci v rukách policie.

Incident se odehrál už v roce 2011, ukrajinská tajná služba však materiály prostřednictvím serveru CNN zveřejnila až nyní. Reagovala na nedávné obvinění, podle kterého některé části severokorejských raket až nápadně připomínají ukrajinskou armádní techniku. S teorií o možném ukrajinské stopě v raketovém programu KLDR přišel v polovině srpna Mezinárodní ústav pro strategická studia (IISS).

Analytici, kteří studovali fotografie vůdce Kim Čong-una při inspekci raketových motorů, dospěli k závěru, že jsou odvozeny od modelů RD-250, jež poháněly sovětské rakety. „Motory pravděpodobně přišly z Ukrajiny, zřejmě ilegálně. Otázka je, kolik jich (Severokorejci) mají a zda jim Ukrajina nyní pomáhá,“ uvedl analytik IISS Michael Elleman.

Ukrajina jakékoli napojení na severokorejský raketový program odmítá. Tvrdí, že za rychlým vývojovým skokem tamního arzenálu stojí Rusko. Kreml se takovým teoriím vysmál. Zveřejnění videa chtěla ukrajinská tajná služba ukázat, že činnost severokorejských špionů vždy bedlivě monitorovala a žádné tajné informace tak do KLDR nikdy neproudily.

Zadržení Severokorejci skončili ve vězení v ukrajinském Žytomyru. Odpykávají si osmileté tresty. Podle tajných služeb jsou jedinými občany KLDR, kteří pobývají na území Ukrajiny. V loňském roce se úřadům podařilo všechny ostatní vyhostit zpět do vlasti. Špioni se podle soudního spisu pokoušeli získat informace o balistických raketách a celé řadě další armádní techniky.

Čekání na návrat do KLDR

Podle ukrajinského náměstka ministra spravedlnosti Denise Černyšova byli dobře trénovaní a připravení na práci v cizím prostředí. Ve vězení je podle něj jen dvakrát navštívili pracovníci severokorejského velvyslanectví v Moskvě. „Vězni žádali ukrajinské úřady o vydání do Severní Koreje, kde by si odpykali zbytek trestu. Vydání však bylo vždy zamítnuto,“ popsal Černyšov.

Do vlasti se tak vrátí až po uplynutí trestu na konci roku 2018. Černyšov připomíná, že v KLDR je zřejmě oslavné přivítání nečeká. „Jejich mise skončila neúspěchem. Jako hrdiny je určitě vítat nebudou,“ myslí si.

Problematika severokorejského raketového programu je v posledních týdnech opět aktuální. Kim Čong-un osobně dohlížel na několik raketových testů a Spojeným státům pohrozil útokem. Cílem má být ostrov Guam, na kterém má americká armáda základnu. Plány na ofenzivu jsou podle režimu hotové, Kim však zatím s útokem váhá (více zde).

Situace došla podle serveru The New York Times tak daleko, že se v Bílém domě uvažuje o preventivním úderu na KLDR. Asi nejhlasitěji o preventivní akci hovoří poradce Donalda Trumpa pro bezpečnostní otázky generál H. R. McMaster. Definuje ji jako „válku, která by KLDR zabránila v ohrožování USA jadernou zbraní“. V Pentagonu existují plány úderu proti severokorejským raketovým cílům a centrům jaderného programu už nejméně deset let.