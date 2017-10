SPD se zbavila člena, na něhož prosákla extremistická minulost

Během úterního dopoledne analytik Evropských hodnot Roman Máca na svém profilu na Facebooku zveřejnil, že člena SPD Kopala v minulosti prošetřovala policie kvůli schvalování teroristického útoku 11. září 2001 na World Trade Center. Také figuroval v několik pravicových extremistických stranách a jednu z nich dokonce spoluzakládal.

Redakce iDNES.cz se tedy SPD zeptala, zda je Kopal skutečně členem hnutí, případně zda hnutí souhlasí s jeho výroky. „SPD nemá možnost detailně zkoumat minulost několika tisíc lidí, kteří se do hnutí hlásí. V případě pana Kopala jsme jeho postoje a minulost ověřovali. Kopal doposud podobná obvinění odmítal. Vzhledem k tomu, že se tyto informace potvrdily, byl pan Kopal z hnutí SPD vyloučen,“ uvedl Staník.

Vyjádření Kopala zjišťujeme. Před čtyřmi lety, když kandidoval za blok Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové se ale vyjádřil, že by řadu věcí ze své minulosti udělal jinak. „Začal jsem se politicky angažovat v patnácti. Každý člověk se nějak vyvíjí a vzdělává. Rozšiřují se mi obzory. Za mnohem závažnější mi připadá, když kandidují lidé, co byli členové zločinecké KSČ,“ uvedl dříve.

Kopal v roce 2008 spoluzakládal Národní domobranu, tedy krajně pravicové občanské sdružení. To mělo být silnější než policie, aby chránilo občany. Byl také členem v řadě ultrapravicových stran jako Vlastenecká fronta, Národní strana či Národně sociální blok. Po 11. září 2011 podpořil teroristické útoky v New Yorku, když uvedl, že Spojené státy spáchaly tolik zla, že si nic jiného nezaslouží. Za to jej následně obvinila policie, v roce 2002 ale stíhání zastavila.

V únoru roku 2008 spolupořádal demonstraci na podporu skinheada Vlastimila Pechance odsouzeného za vraždu Roma k trestu odnětí svobody na 17 let. Pechance přitom v roce 2014 navštívil Okamura jako tehdejší předseda hnutí Úsvit. Jeho hnutí tehdy označilo proces za zmanipulovaný.