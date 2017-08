Do Španělska míří třikrát víc uprchlíků z Afriky než loni

Podle ní se do Španělska do začátku srpna už letos přes Středozemní moře dostalo 8 385 přistěhovalců, zatímco do Řecka 11 713. Důvodem této změny může být přesvědčení mezi migranty, že cesta na Iberský poloostrov je bezpečnější.

Loni ve stejném období do Španělska dorazilo přes moře téměř 2 500 lidí, do Řecka přes 160 000. Prudký pokles přílivu lidí do Řecka umožnila dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem o kontrole hranic výměnou za evropskou finanční výpomoc Ankaře k hrazení nákladů na pobyt imigrantů na tureckém území.

Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci přichází den poté, co se v médiích objevily záběry výsadku desítek afrických uprchlíků na pláži v jižním Španělsku (podrobnosti najdete zde).

Do Itálie za červenec připlulo o polovinu méně migrantů

V červenci naopak o více než polovinu klesl počet uprchlíků, kteří připluli z Libye do Itálie - z 23 524 na 11 459 (aktuální reportáže zpravodaje iDNES.cz ze Sicílie čtěte zde). Příčinou jsou zřejmě tvrdší opatření proti pašerákům lidí ve Středozemním moři v posledních týdnech, píše The Guardian.

Evropská unie například poslala peníze libyjskému námořnictvu a pobřežní stráži výměnou za jejich vyšší aktivitu v potírání ilegální migrace. Italové Libyjcům poskytli výcvik.

Pro porovnání: v červenci loňského roku připlulo k Apeninskému poloostrovu 23 522 lidí. V letních měsících bývá aktivita pašeráků lidí ve Středomoří nejvyšší.

Ke španělské pláži připlul člun s migranty: