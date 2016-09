Španělsko míří k předčasným volbám, premiér napodruhé nezískal důvěru

21:09 , aktualizováno 21:40

Španělští poslanci ani ve druhém kole nedali důvěru šéfovi lidovců Marianu Rajoyovi ve funkci premiéra v dalším volebním období. Podle španělských médií se tak zřejmě budou v prosinci konat další parlamentní volby, již třetí za poslední rok. Neuskutečnily by se jen v tom případě, že by do dvou měsíců získal některý z politiků důvěru poslanců, což se nyní zdá nereálné.