VIDEO: Ke španělské pláži připlul člun s migranty, ti se hned rozprchli

Vše se odehrálo ve středu odpoledne na pláži Playa de los Alemanes u městečka Zahara de los Atunes poblíž Cádizu. Plavidlo překonalo Gibraltarský průliv. Podle úřadů se zvyšuje příliv uprchlíků do Španělska a letos by jich do této západoevropské země mohlo dorazit více než do Řecka. Za prvních šest měsíců se do Evropy z Afriky a Blízkého východu dostalo 100 000 uprchlíků, z nichž většina překonala moře. Celkově je to téměř o 60 procent méně než za stejné období loňského roku.

Mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Joel Millman řekl, že do 6. srpna do Španělska dorazilo 8 183 uprchlíků, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku trojnásobek. Do Řecka do tohoto data přišlo letos 11 700 lidí. Zatímco loni na cestě do Španělska za celý rok zahynulo 128 lidí, za první půlrok letošního roku to bylo už 120 osob.

Podle odborníků, které ve čtvrtek citovala agentura Reuters, Afričané v poslední době volí co nejlevnější způsob, jak se dostat do Evropy, mnozí plují na primitivních loďkách nebo na osobních motorových člunech určených pro jednu nebo dvě osoby.

Nejpopulárnější je stále takzvaná libyjská trasa, která končí v Itálii. Přibývá ale lidí, kteří vyrážejí z Maroka, a pro ty je bližší Španělsko.

Podle španělských úřadů se dnes pokusilo 700 lidí dostat do španělské severoafrické enklávy Ceuta, ale ani jednomu se to nepodařilo.