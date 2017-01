Španělé znají recept na dlouhověkost, stoletých je přes sto tisíc

Podle statistik OECD má ve Španělsku dítě při narození odhadovanou šanci na dožití 83,2 let. Muži se dožívají zhruba osmdesáti let, ženy o šest více. Ve stejné statistice z roku 2013 tak Španělsko poráží jen Japonsko, a to o pouhé dvě desetiny. Japonci mají střední délku života 83,4 let. V České republice je naděje na dožití 78,3 let.