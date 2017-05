Soud snížil trest ženě, která ztloukla partnera paličkou na maso a holí

Třiapadesátiletá Coufalová odvolacímu soudu zopakovala to, co tvrdila již dříve. „Já si na tom trvám, já jsem opravdu nic neudělala,“ řekla. V minulosti označila expartnerova slova za naprostý výmysl. Požadovala zproštění obžaloby. Odvolací senát jí nevyhověl.

Podle rozsudku krajského soudu v Liberci si Coufalová měla za své činy z podzimu 2014 odsedět sedm let, odvolací senát jí trest o dva roky snížil. Rozhodl tak proto, že útoky na partnera prkýnkem a paličkou, které na sebe navazovaly, posoudil jako jeden trestný čin a ne jako dva po sobě následující. Kromě toho se Coufalová dopustila i vydírání a dalšího ublížení na zdraví.

Částečně soud vyhověl i odvolání druhé strany. Poškozenému Rudolfovi S. přiznal 20 tisíc jako náhradu způsobené újmy. Se zbytkem ho odkázal na občanskoprávní řízení. „Hlavním zadostiučiněním je pro něj to, že obžalovaná byla uznána vinou a odsouzena,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Kromě pobytu ve věznici s ostrahou čeká Coufalovou také protialkoholní léčba. Všechny útoky spáchala v opilosti a podle znalce je u ní patrný abúzus, tedy nadměrné požívání návykových látek, který se žena snaží bagatelizovat. V minulosti u soudu tvrdila, že je to naopak její bývalý partner, kdo nemírně popíjel alkohol a napadal ji.

Neudal ji z lásky. Čekal na omluvu

Úternímu jednání byl přítomen i Rudolf S., který v případu vystupoval jako svědek a poškozený. Coufalovou udal až více než dva měsíce od posledního napadení, prý proto, že ji miloval a stále doufal, že se mu omluví. Teprve když se žádné omluvy nedočkal, obrátil se na policii. On sám je bývalý policista.

S Coufalovou žil v bytě jeho matky v Tanvaldě, a když starší z žen dostala byt v Šumburku nad Desnou, přestěhovali se tam. Coufalová tvrdila, že v tomto bytě vůbec nebyla. Když ji ale usvědčila ze lži fotografie, kterou předložila obžaloba, své tvrzení změnila. Začala říkat, že s Rudolfem S. už sice nežila, chodila mu ale do bytu pomáhat s péčí o jeho nemocnou matku.

Svého nyní již bývalého partnera Coufalová napadla 9. září 2014 večer právě v šumburském bytě. Byla opilá a nejprve ho udeřila dřevěným prkýnkem do hlavy takovou silou, že prkýnko rozlomila. Muž poté upadl na zem. Když se probral, zakřičel prý na ni „ty k**ávo, co to děláš!“. Ženu to rozlítilo a zaútočila na něj paličkou na maso. Praštila ho do hlavy její kovovou částí.

Ležící muž v obraně zvedl ruce a další rána dopadla na jeho paži a zlomila mu loketní kost. Podle znalce přitom žena užila velkou až enormní sílu. Rudolf S. se pokusil dostat k telefonu a přivolat si pomoc, to ale jeho opilou partnerku ještě více rozčílilo. „Ču**áku, ty na mě budeš volat policajty?“ rozkřikla se a znovu na něj zaútočila paličkou. Tentokrát údery směřovaly do oblasti kolen a měly za cíl znemožnit muži vstát. Žalobce je později kvalifikoval jako vydírání.

Poškozený muž navštívil nemocnici až druhý den ráno. Zjistili mu prasklou loketní kost. Na dotazy zdravotní sestry zraněný odpověděl, že spadl ze schodů. S partnerkou zůstal až do 8. října, kdy se ji pokusil vyhodit z bytu. Na to Coufalová reagovala opět agresivně. Do muže se pustila vycházkovou holí, kterou o něj zlomila. Přitom mu způsobila pohmožděniny po celém těle a také mu vyrazila zub.

Muž však s oznámením na policii stále váhal. Soudu později vysvětlil, že ženu miloval a doufal, že se mu omluví. Když se to nestalo, obrátil se konečně na policii. To bylo až v polovině prosince 2014. Coufalová u soudu namítla, že vůbec není jasné, jak ke zraněním došlo, a že obžaloba je postavena jen na výpovědi Rudolfa S. „O této výpovědi nemá odvolací soud žádné pochybnosti,“ uvedl k tomu předseda senátu Zelenka. Dodal, že zranění si Rudolf S. nemohl způsobit sám.

Coufalová byla za násilí v opilosti u soudu už v roce 2011. Tehdy svého syna napadla nožem. Bodla ho zezadu do zad kvůli tomu, že jí nechtěl dát peníze. Soud jí tehdy vyměřil tříletou podmínku.