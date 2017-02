Soud zastavil projednávání Trumpova dekretu, počká si na nový

Odvolací soud v San Francisku s působností pro západní oblasti USA se chystal v celém plénu znovu zvážit původní rozhodnutí svého tříčlenného senátu, který ponechal v platnosti rozhodnutí federálního soudu zmrazit účinnost imigračního dekretu. Nyní však tento postup zastavil s tím, že vyčká na další vývoj, uvedla agentura Reuters.

Trump ve čtvrtek na tiskové konferenci ohlásil přípravu nového imigračního dekretu a řekl, že nové exekutivní nařízení chce podepsat příští týden (psali jsme zde). Ministerstvo spravedlnosti pak sdělilo, že již nestojí o to, aby odvolací soud přehodnotil své původní rozhodnutí.

Dekret, který zakázal na tři měsíce vstup do USA obyvatelům sedmi převážně muslimských států a pozastavil americké azylové programy, napadl stát Washington u federálního soudu a ten předběžně účinnost dekretu pozastavil. Očekává se, že spor nakonec skončí u nejvyššího soudu.

Média již dříve spekulovala, že Trump by mohl ze zákazu příchodu do USA vyjmout držitele víz či zelených karet. Tyto aspekty výnosu spolu s jeho slabou administrativní přípravou kritizovali i někteří republikáni a Trumpovi stoupenci.

Prázdná židle bezpečnostního poradce Bílého domu

Po méně než měsíci ve funkci přišel Donald Trump o svého bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který v pondělí rezignoval kvůli vazbám na Kreml a klamání viceprezidenta.

Viceadmirál Robert S. Harward

Na jeho místo měl jako jeden z možných kandidátů nastoupit penzionovaný viceadmirál Robert Harward, ten ovšem nabídku šéfa Bílého domu odmítl. Napsal to ve čtvrtek britský list Financial Times s odvoláním na dva informované zdroje a později to agentuře Reuters potvrdil vysoce postavený činitel Bílého domu.

Harward patřil podle amerických médií ke třem favoritům na tuto funkci. Uvolněný post prozatím zastává Keith Kellogg, který je společně s bývalým šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Davidem Petraeusem řazen k trojici hlavních kandidátů (více čtěte zde).

Podle listu Harward nabídku odmítl zčásti proto, že si chtěl do Bílého domu přivést svůj vlastní tým. Trump ale Flynnově zástupkyni Kathleen McFarlandové řekl, aby na svém místě zůstala, což se Harwardovi údajně nelíbilo. Podle činitele Bílého domu Harward zdůvodnil své odmítnutí rodinnými a finančními důvody.

Harward byl za vlády George Bushe mladšího členem Národní bezpečnostní rady (NSC) a byl v ní pověřen řízením národního protiteroristického střediska. Nyní působí ve výkonném vedení přední americké zbrojařské společnosti Lockheed Martin.

Americký deník The Washington Post minulý týden napsal, že Flynn jednal s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací. Flynn to nejdříve popřel, později ale uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje. Trump pak požádal Flynna o rezignaci proto, že poradce jeho viceprezidentovi Miku Penceovi v rozhovoru na toto téma neřekl celou pravdu.