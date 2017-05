Pistole v obličeji a výhrůžky likvidací. Soud řeší spor o akcie Puppu

Případ připomínající historku z podsvětí začal řešit minulé úterý Obvodní soud pro Prahu 1. Hlavní role obsadili podnikatel Petr Cvrk a Baškim Kjazimi, známý spíše pod přezdívkou Bojan a považovaný za jednoho z bossů organizovaného zločinu. Oba muže svedl dohromady zájem o koupi velkolepého Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Jejich zájmy se však zásadně lišily. Cvrk chtěl podle svých slov za provizi zprostředkovat nákup hotelu zájemci z Britských ostrovů. Proto si pořídil pět kusů akcií za třicet tisíc korun, aby měl jako akcionář společnosti přehled o vlastnické struktuře a mohl připravovat pro zájemce z Londýna podmínky pro převzetí většinového podílu.

V březnu 2015 se Cvrkovi ozval Kjazimi s tím, že by si s ním rád o jeho aktivitách promluvil a pozval ho na schůzku do pražské restaurace Kogo. Oba muži se takto setkali dvakrát. „Vysvětlil mi, že on a jeho přátelé, nebo lidé, které zastupuje, z nějaké balkánsko-ruské skupiny, se chystají koupit majoritní podíl ve společnosti Grandhotel Pupp. A že by byli velmi rádi, kdybych já zanechal své činnosti zlobivého akcionáře,“ líčil minulé úterý před soudem Cvrk svoji verzi setkání. Padla i nabídka na odkup jeho pěti akcií.

Když to Cvrk odmítl, Kjazimi podle něj nasadil tvrdší taktiku. „Snažil se mě přesvědčit o tom, že prodám velmi rád. Zmínil se, že má informace o mé trestní minulosti (Cvrk byl v minulosti čtyřikrát trestán, pozn. red.), že má informace o mé ženě a mých dětech,“ řekl Cvrk. Napjatá situace vyvrcholila tím, že Kjazimi vytáhl zbraň a krátce s ní namířil Cvrkovi do obličeje.

Podle Cvrka přišla od Kjazimiho i nabídka, že jeho akcie koupí za sto milionů korun. Na to by Cvrk přistoupil, proto prý šel i přes vyhrožování na minulé schůzce na druhé setkání, kde si vymínil přítomnost právníka Puppu Ivana Brambaškiho.

„Za těch sto milionů by do mě nasypal zásobník z pistole a předtím by mě pověsil za koule na lustr,“ tlumočil Cvrk u soudu reakci Kjazimiho. Dál uvedl, že se Makedonec chlubil tím, že je ovládajícím článkem nejsilnější skupiny podsvětí a že četl Cvrkovy policejní záznamy. Rovněž prý předváděl, jak se snaží dovolat Robertu Šlachtovi (tehdejšímu řediteli ÚOOZ, pozn. redakce). Kromě tvrzení Cvrka obžaloba vychází i z odposlechů některých aktérů.

Cvrkovu verzi svědek nepotvrdil. Kjazimi vyhrožování odmítá

Podle Kjazimiho však setkání proběhla úplně jinak a jakékoli vydírání Cvrka odmítá. Sám měl prý zájem o koupi akcií, a proto Cvrka kontaktoval. Mylně se domníval, že Cvrk má akcií padesát, nikoli pouze pět. „On mi nasliboval, že se postará, že mi sežene ještě další akcie. Z toho by chtěl provizi za zprostředkování,“ popsal podnikatel makedonského původu.

Žádná silná slova podle něj v restauraci nepadla. Zbraní Cvrkovi nevyhrožoval, žádnou ani nemá, tvrdí. „Proč bych vytahoval zbraň, když chci koupit akcie?“ argumentoval před soudem. Kjazimi uvedl, že od úmyslu koupit akcie po dvou neúspěšných jednáních upustil. Zatčení za vydírání, které následovalo, ho prý proto překvapilo. Ve vazbě poté strávil čtyři a půl měsíce.

Kjazimiho tvrzení podpořil svojí výpovědí během úterního jednání tehdejší právní zástupce majitele Puppu Ivan Brambaški, který se účastnil druhé schůzky. „Zcela to vylučuji,“ řekl na dotaz soudu, zda bylo Cvrkovi vyhrožováno. Brambaški naopak poukázal na to, že Cvrk už dříve prostřednictvím e-mailů hrozil majiteli společnosti zveřejněním negativních zpráv v médiích. „Snažil se navodit dojem, že klientovi (majiteli Puppu) může mediálně uškodit,“ prohlásil Brambaški směrem k Cvrkovi s tím, že nabízel svých pěti akcií za sto milionů korun.

Souvislost s policejní akcí Beretta

Zajímavé také je pozadí případu, které se dotýká policejní akce Beretta týkající se vyšetřování úniků informací z policie. Cvrk v té souvislosti před soudem také poukázal na roli brněnského podnikatele Albina Arifoviče.

Beretta Kauza Beretta se týká vynášení policejních informací z trestních řízení za úplatu. V Berettě čelí obvinění protikorupční policista Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma, někdejší policista Igor Gáborík a pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová. Podle bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachty byla právě tato kauza impulzem ke sloučení jeho útvaru s protikorupční policií. Tým, který měl případ na starosti u ÚOOZ, nyní spadá pod protidrogovou centrálu. Berettu veřejnosti nedávno připomněla nahrávka vicepremiéra Andreje Babiše, který se na ní baví s bývalým novinářem MF DNES Markem Přibilem o detailech z jejího vyšetřování. Oba aktéři nahrávky předání živého spisu popřeli.

„Když využiju znalosti z vyšetřování GIBS a ÚOOZ, docházím k závěru, že jednoznačně Arifovič sbíral informace z policejních a bezpečnostních databází a je jedním z hlavních viníků v kauze Beretta,“ řekl Cvrk, který má jako poškozený v případu přístup k policejnímu spisu. „Tak ještě tady máme Berettu,“ povzdechla si soudkyně Šárka Šantorová. Právě Arifoviče soud vyslechne během příštího jednání v srpnu.

A jak to dopadlo s prodejem společnosti Grandhotel Pupp? Loni jej ovládla kyperská PND Kyresan, která ve společnosti navýšila základní jmění, čímž vytěsnila minoritní vlastníky. Cvrk nakonec dostal za svých pět akcií pouze 11 tisíc korun. Letos v dubnu se pak novým vlastníkem stala společnost GHPCZ INVEST LIMITED, která je součástí investiční skupiny UNICAPITAL finančníka Pavla Hubáčka.