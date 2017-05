Hrozil mi, že budu chrochtat jako Běla, řekl o Šrytrovi „tajný“ svědek

14:41 , aktualizováno 14:41

Měl vystupovat jako utajovaný svědek u soudu, který řeší 21 let starou vraždu Antonína Běly. Jeho utajení však při úterním jednání padlo. Arnošt Šmíd se následně složil. Nakonec však před soud předstoupil a popisoval, jak to v 90. letech chodilo v podsvětí. Včetně toho, jak ho obžalovaný Pavel Šrytr odvedl na procházku do lesa a vyhrožoval mu zastřelením. Z vraždy Běly je vedle Šrytra obviněn i Jan Kaco.