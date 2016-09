Zaplaťte strážníkům mzdu za výpovědní dobu, přikázal soud v Praze

Propuštění strážníci se domáhají výplaty mzdy za dobu, kdy jim běžela výpovědní lhůta. Jak upozornil Martin Matouš, jeden z právníků, kteří se případem zabývají, jedná se o leden až březen loňského roku. „Dostali výpověď 4. ledna, výpovědní lhůta začala běžet 1. února,“ objasnil Matouš.

Celková částka, kterou soud 31. srpna přikázal vyplatit čtyřem lidem, je 432 tisíc korun. „Platební rozkazy uložily hlavnímu městu Praze uhradit jednotlivým čtyřem žalobcům 82 tisíc, 93 tisíc, 156 tisíc a 101 tisíc korun,“ řekla iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná.

Jak upozornil právní zástupce propuštěných strážníků Josef Kešner, proti všem rozkazům lze podat odpor, rozhodnutí proto ještě není pravomocné. Mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová uvedla, že k tomuto kroku se policie skutečně chystá.

„Vzhledem k tomu, že platební rozkaz je právní úkon, který je ve většině případů realizován asistenty jednotlivých soudců bez hlubšího zkoumání podstaty a obsahu sporu, nelze mu přikládat takovou váhu jako rozhodnutí samotného soudce. Stejně tak tomu bylo i v těchto čtyřech případech,“ vysvětlila stanovisko vedení strážníků.

U obvodního soudu je v současné době i pět dalších obdobných žalob. Podle Novotné nelze přesně odhadnout, kdy o nich soud rozhodne - pravděpodobně to bude do konce letošního roku.

Mít maturitu strážníkům přikazuje novela zákona o obecní policii z roku 2009. Do konce loňského roku platilo přechodné období, kdy si příslušníci městské policie mohli tuto zkoušku doplnit. Výjimku může dostat jen ten, kdo již dovršil 45. rok věku, nebo třikrát po sobě úspěšně absolvoval zkoušku odborné způsobilosti.

Někteří strážníci se domáhají i neplatnosti výpovědi

Část propuštěných strážníků se nechala zastupovat advokátem Petrem Svobodou. „Nežalujeme jen finanční částku, ale také neplatnost výpovědí,“ sdělil redakci iDNES.cz Svoboda. Podle něj totiž výpověď podepsal někdo, kdo k tomu nebyl oprávněný. Konkrétně ředitel městské policie Eduard Šuster, který údajně nebyl správně pověřen výkonem této pravomoci.

Svobodovi se nelíbí ani to, že zákon požadující maturitu u strážníků sice dělá výjimky, ale podle něj necitlivé, protože dostatečně nezohledňuje praxi. Hodlá proto dosáhnout změny u Ústavního soudu. „Například jeden z mých klientů má za sebou 20 let služby, ale je mu jen 39 let,“ přiblížil Svoboda případ člověka, kterého se výjimka netýká a kvůli chybějící maturitě přišel o práci.

Žaloby, které podal Svoboda, by při kladném rozhodnutí soudu vyšly město několikanásobně dráž než ty z Kešnerovy advokátní kanceláře. Město by podle nich totiž muselo vyplatit nejen mzdy za výpovědní dobu, ale také ušlé výdělky od výpovědi až do pravomocného soudního rozhodnutí. Soud v těchto případech již nařídil jednání, a to na říjen.

Mluvčí policie Seifertová dodala, že zatím neexistuje judikát, který by podobnou věc řešil. „Pravomocné rozhodnutí soudu bude v tomto ohledu jistě průlomovým soudním judikátem a precedentem,“ uvedla.