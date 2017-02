Soud zastavil stíhání Agrotecu v kauze manipulací zakázek České pošty

Agrotec patří do holdingu Agrofert, který do minulého týdne vlastnil ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů akcie holdingu vložil do svěřenských fondů, o firmu se tak nově starají správci.

V kauze bylo celkem obviněno deset lidí a čtyři firmy. Pražské vrchní státní zastupitelství poslalo obžalobu k soudu loni v červnu. Hlavní líčení zatím nebylo nařízeno. Podle informací ČTK nyní spis putuje se stížností státního zástupce k pražskému vrchnímu soudu. Žalobce stížnost podal v neprospěch firmy, jelikož nesouhlasí se zastavením jejího stíhání z důvodu, že zanikla její trestní odpovědnost.

Kauza má dvě části. První se týká manipulace s veřejnými zakázkami malého rozsahu na stavební práce. Státní zástupce Zdeněk Matula v minulosti uvedl, že v této souvislosti před soud posílá čtyři zástupce zadavatele, čtyři zástupce dodavatele a dvě dodavatelské firmy. Další část případu se týká zakázky na nákup pneumatik a náhradních dílů, kvůli které by měl před soudem stanout jeden zástupce zadavatele, jeden zástupce dodavatele a dodavatelská firma.

Žalobce je viní ze zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, za což hrozí až osm let vězení. Obvinění se podle obžaloby dopustili také podplacení či porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Policie kvůli kauze v dubnu 2014 zasahovala v centrále České pošty v ulici Politických vězňů v centru Prahy a v Olšanské ulici na Žižkově (více zde). O den později si detektivové odnesli dokumentaci i ze sídla Agrotecu (více zde). Holding Agrofert tehdy uvedl, že se zásah týkal loňské podlimitní zakázky na dodávku pneumatik pro poštovní vozy, kterou nakonec pošta zrušila.

Policisté v dubnu 2014 zasahovali v centrále České pošty.