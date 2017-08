Odškodnění 28 milionů za odkazy na filmy? Přemrštěné, odmítá obhájce

Případ firmy WBM Europe LTD, jež provozuje web SledujuFilmy.cz, začal řešit ve středu Obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby společnost nechala na stránku vložit a následně ponechala odkazy na díla uložená na externích serverech. To vše prý činila kvůli ziskům z internetové reklamy.

V 5 658 případech měla sdílením odkazů firma zasáhnout do autorských práv, obžaloba vyčíslila škodu na 28 425 780 korun. Většinu nároku požaduje kolektivní správce autorských práv Česká protipirátská unie, s menšími částkami se přihlásily i některé veřejné instituce, například Česká televize nebo Státní fond kinematografie.

Obhájce WBM Europe LTD Michal Šalamoun však zastává názor, že společnost se ničeho nedopustila. Podle něj porušuje autorská práva pouze ten, kdo filmy na internet nahrává, zatímco sdílení odkazů na ně postižitelné není. „Co dělala obviněná společnost, bylo jenom to, že hledala odkazy, v tomto případě to hledal robot, a ty odkazy se pak řadily,“ argumentoval Šalamoun.

Odkaz je, nebo není zločin?

Obhájce poukazuje na právní názor, že sdílení odkazu nelze chápat jako užití díla. „Odkaz není zločin ani v případě, že odkazuje na obsah, který tam nezákonně uložil,“ řekl.

Šalamoun rovněž zkritizoval požadované „přemrštěné“ odškodnění a dokonce i to, kdo se o něj přihlásil. Tvrdí, že podle autorského zákona práva na dílo náleží pouze autorům a licencionářům. „Všechny ty společnosti, které se tu četly, které jsou údajně poškozeny, jsou distributoři cédéček. To nejsou žádní autoři,“ prohlásil s tím, že sami autoři či držitelé licencí se o nic nepřihlásili.

Stránka podle Šalamoun nabízela pro autory možnost upozornit na nelegální obsah a konkrétní odkaz společnost smazala, což protipirátská unie nevyužila. Advokát má také výhrady k tomu, že spor o autorská práva řeší trestní, nikoli specializovaný civilní soud. Neúspěšně rovněž namítal podjatost soudkyně. Ta nakonec hlavní líčení odložila na září.

Obhájce WBM Europe LTD se během své řeči několikrát odkazoval také případ České pirátské strany, která provozovala web SledujuSerialy.cz fungující na téměř stejném principu. Piráti kvůli tomu byli policií stíháni (psali jsme zde), na počátku letošního roku ale Obvodní soud pro Prahu 4 s odkazem na judikáty Soudního dvora EU stíhání nepravomocně zastavil. Pirátská strana však stránku neprovozovala kvůli zisku, k čemuž je podle rozsudku zmíněného soudu nutné přihlížet.