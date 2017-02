Exšéf Kriminalistického ústavu přikryl nehodu známého. Trestný čin to není

Soudkyně rozhodla, že Kolářovo pochybení není trestným činem, ale mělo by se řešit jako kárné provinění. Státní zástupce s takovým postupem nesouhlasí, případem se proto bude zabývat odvolací Městský soud v Praze.



„Je jednoznačně prokázáno, že zákonné znaky přečinu byly po subjektivní stránce naplněny. Mám však za to, že vzhledem k okolnostem činu a osobnosti obžalovaného není na místě použít trestní represi. Za dostatečné považuji, aby byla věc postoupena ministerstvu vnitra, které zváží, zda je skutek třeba posoudit jako kárné provinění,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně Pavla Hájková.



Kolář podle obžaloby dostatečně neprošetřil dopravní nehodu svého tehdejšího náměstka Marka Kotrlého, která se stala v lednu 2015. V září stejného roku řízení o nehodě odložil a loni v lednu zcela zastavil, aniž by kroky řádně odůvodnil. Podle spisu vedl Kolář správní řízení úmyslně tak, aby Kotrlého vyvinil.



Exšéf ústavu soudu řekl, že si pochybení uvědomuje. Popřel však, že by konal úmyslně tak, aby se jeho podřízený potrestání vyhnul. Namísto toho se prý snažil o spravedlivé posouzení případu a ve věci prováděl vlastní šetření. Kontaktoval například znalce, přestože právnička Kriminalistického ústavu to považovala za nadbytečné. Také problematickou křižovatkou sám projížděl a zjišťoval, zda je skutečně možné, aby semafory „pustily“ proti sobě auta z různých směrů (o postupu Koláře čtěte zde).

Soudkyně Hájková zhodnotila i to, že Kolář je odborník vysokých kvalit, který se podílel na objasnění mnoha kriminálních případů. „Je to také jeho první selhání na pozici úřední osoby,“ řekla.

Státního zástupce Jiří Zdražil však trvá na tom, aby soud uznal Koláře vinným. Ve své závěrečné řeči poukázal na to, že Kolář věděl o tom, že situace ohledně nehody není jednoznačná, a i přes to neprovedl řádné dokazování. Navrhl, aby soud exšéfovi zakázal na tři roky vykonávat funkce, ve kterých by mohl vést a rozhodovat správní řízení.

Kotrlý v lednu 2015 vjel v Praze do křižovatky v blízkosti obchodního centra ve Vršovicích a naboural jiné auto. Policii tvrdil, že měl zelenou, podle vyšetřovatelů jel na červenou. Případ měl řešit Kolář, ale řidič, jehož vůz Kotrlý naboural, si opakovaně stěžoval na jeho nečinnost, kvůli níž nechtěla pojišťovna proplatit škodu na autě.

Případem se kvůli stížnostem na průtahy začalo zabývat policejní prezidium, ale mezitím uplynula podle ministerstva vnitra lhůta pro projednání věci. Kotrlý tak již za nehodu být potrestán nemůže.

Kolář dva měsíce poté, co se jeho postupem začalo zabývat vedení policie, požádal o převedení na nižší pozici. Popíral ale, že z čela ústavu odstoupil právě kvůli zmíněné kauze. Kotrlý na podzim 2015 boural znovu, tentokrát ale uznal vinu. Byl potrestán snížením platu.

Podle soudkyně mohla být druhá nehoda motivací pro to, aby Kolář řízení prodlužoval a posléze zastavil. „Kdyby se skutkový stav zjistil, a Kotrlému by hrozilo potrestání za dva skutky, bylo by toto potrestání mnohem výraznější,“ řekla.