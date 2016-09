Advokátka slíbila odsouzenému s rakovinou odklad, miliony zpronevěřila

Poškození jí nakonec vyplatili nižší částku, podle rozsudku zpronevěřila čtyři miliony korun.

Hrušková se v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 1 hájila, že nechtěla nikomu ublížit. „Nikdy nebylo mým úmyslem někomu uškodit, naopak každému jsem chtěla pomoci,“ uvedla nyní již bývalá advokátka. Praxe se 73letá žena vzdala kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Odsouzený Lubomír Podlipný i jeho otec se u soudu shodli, že zpočátku se snažila i něco dělat. Později už žádné aktivity nevyvíjela. Nakonec se dohodli, že z vyplacené zálohy pět milionů korun jeden milion jako náklady uznají a zbytek Hrušková vrátí. Když se tak nedělo, případ skončil u soudu.

„Peníze převzali, službu nedodali. Ta byla jasně stanovena, zajistit mi odklad, abych se mohl vyléčit v jiném zařízení než ve vězení,“ konstatoval u soudu Podlipný. „ Ty peníze byly za to, že to dokáží zařídit. Vyúčtování jsme nikdy nedostali,“ dodal.

Částka, o kterou si Hrušková spolu s dalším advokátem řekli, však byla mnohem větší. V jednu chvíli požadovali dokonce 30 milionů korun. Když se soudkyně Dana Šindelářová ptala otce i syna Podlipných, zda jim ta částka nepřišla příliš vysoká, odpověděli shodně. „Když jde o život, tak která částka je vysoká?“

Podlipný mladší byl pravomocně odsouzen na šest let vězení za krácením daní při obchodování se zkapalněným plynem. Vězení se vyhýbal, nakonec byl zadržen v roce 2012 (více o verdiktu zde).

U soudu vysvětloval, že to bylo kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Z léčby ve vězeňské nemocnici měl velký strach, uvedl, že se obával o život, proto se snažil nejprve dostat do jiné nemocnice. V současné době je muž na svobodě, z vězení byl podmínečně propuštěn. Zkušební doba mu byla stanovena na čtyři roky.

Žádná zpronevěra, snažila se peníze vrátit, uvedla obhajoba

U soudu vystupoval jako svědek. Peníze nakonec Podlipní dostali zpět, vyplatily je děti obžalované. Obhajoba také proto požadovala, aby byla Hrušková viny zproštěna. Připomínala, že její klientka po celou dobu pohledávku uznávala a měla snahu věc řešit. Rozhodně proto podle nich nešlo o zpronevěru, která je úmyslným trestným činem.

Soudkyně Šindelářová však argumentům obhajoby nevyhověla. V odůvodnění verdiktu uvedla, že honoráře za podání žádosti o odklad nástupu do vězení se pohybují řádově v mnohem nižších částkách. „Právníků je nás tady hodně a velice dobře víme, o co se jednalo,“ řekla s tím, že více to rozebere v písemném odůvodnění rozsudku.

Soudkyně také poukázala na situaci soudkyně, která byla „nevyhovující“ a finanční prostředky od Podlipných advokátka zřejmě použila na zaplacení dluhů. Česká televize v roce 2014 upozornila, že si Hrušková napůjčovala od klientů miliony, svůj majetek následně převedla na děti a vyhlásila insolvenci.

Verdikt není pravomocný. Obhájci i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro odvolání.