Brácha nevraždil, řekl sourozenec muže obžalovaného z vražd tří taxikářů

14:39 , aktualizováno 14:39

Mají podobnou trestnou minulost plnou krádeží. Mladší 35letý David V. je však nyní obžalován z vražd tři pražských taxikářů. O dva roky starší Martin tomu nevěří. Podle něj je to nesmysl. Řekl to u soudu, který ho za zpackanou krádež nepravomocně poslal na 1,5 roku do vězení.