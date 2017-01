Útočnice ze Smíchova zůstane ve vazbě, soud začne v březnu

Michelle S. napadla sedmapadesátiletou ženu 21. července loňského roku. Oběť si vyhlédla v obchodním centru v odpoledních hodinách. Nůž, který použila, sebrala přímo v obchodě, v oddělení domácích potřeb. Policisté pachatelku zadrželi na místě, k vraždě se přiznala.

Později vyšlo najevo, že o zabití jiné ženy se pokoušela již o několik týdnů dříve, v kavárně na pražském Újezdě. Policisté tehdy ale její zločin správně nevyhodnotili a ženu pouze dopravili do psychiatrické nemocnice. Nyní jsou obviněni ze zneužití pravomoci, protože zanedbali správný postup.

Podle obžaloby, již má redakce iDNES.cz k dispozici, byl útok v kavárně velmi razantní. Na mladou ženu si útočnice počkala v chodbičce před záchodem, svlékla si tričko a použila ho ke škrcení. „Přeložila ho po delší straně tak, že si z něj vyrobila škrtidlo, a v okamžiku, kdy poškozená vyšla z kabinky, tuto v úmyslu ji usmrtit napadla tak, že k ní nejdříve zezadu přistoupila, vzápětí jí přehodila přes hlavu kolem krku tričko, které držela oběma rukama, jehož konce překřížila na krku poškozené vzadu a takto poškozenou škrtila,“ popisuje se v obžalobě.

Michelle S. se podle informací od svědků ihned po činu přiznala k tomu, že chtěla vraždit, a později uvedla i to, že toužila po sexu s mrtvou ženou. I to je zahrnuto v obžalobě, podle které Michelle přišla do kavárny „v úmyslu usmrtit nějakou ženu a pomilovat se s ní.“

Druhý ze zločinů, který se stal v obchodním domě na Smíchově jen pár hodin po propuštění z psychiatrické nemocnice, spáchala podle obžaloby proto, aby si zajistila další hospitalizaci nebo jiné ubytování. Použila k němu nůž a zasadila náhodně vybrané ženě dvě rány - jednu do hrudníku, druhou do břicha. „Když napadená upadla na zem, snažila se ji opětovně bodnout, a poté co poškozená zůstala bezvládně ležet na zemi, odhodila na místo nedaleko od ní nůž a odešla do oddělení textilu, kde si sedla a vyčkala příchodu policie,“ popisuje se v obžalobě.

Žena je nyní obžalovaná z jedné dokonané vraždy a z jednoho pokusu o vraždu. Za to jí hrozí výjimečný trest, což může znamenat i doživotí. Od zadržení je ve vazbě. K bližším okolnostem vazby a k tomu, zda je léčena, se její obhájce Dvořáček nevyjádřil, protože nemá svolení klientky. Michelle S. dosud nebyla trestaná.

Jak žila a kde se pohybovala útočnice před zločinem? Podívejte se na reportáž:

VIDEO: Bezdomovec: Vražedkyně byla fakt divná osoba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu