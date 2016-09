Ruský umělec stíhaný Moskvou zůstává na svobodě. Neuteču, slíbil soudu

„Důvod, proč pan Vorotnikov není v Rusku, je trestní stíhání, které je významně motivováno politickými důvody. Není to tak, že by utíkal z každé země, ale čeká na to, až mu bude udělen status politického uprchlíka, nebo jiný azylový status, který mu umožní zůstat mimo Ruskou federaci,“ řekl po skončení jednání umělcův advokát Radim Kozub.

Vorotnikov soudkyni slíbil, že se nebude vyhýbat soudnímu řízení. Vydávací řízení bude nadále pokračovat, podle advokáta může trvat i několik měsíců. Umělec nyní nesmí opustit Česko.

Manželé z Ruska odletěli poté, co na ně ruské úřady vydaly zatykač kvůli chuligánství. Nyní žádají o azyl ve Švýcarsku. Podle Sokolové je možné, že budou vydáni ke stíhání do Ruska. Ženu už dříve čeští policisté propustili, i s ní je podle Kozuba vedeno vydávací řízení.

Vydání do cizího státu povoluje ministr spravedlnosti, může tak ale udělat pouze v případě, že soudy vydání pravomocně povolí. Jejich názorem se ale ministr řídit nemusí.

Skupina Vojna se v Rusku stala známou zejména dílem Úd v zajetí FSB z léta 2010. Na zdvihací most naproti petrohradskému oddělení ruské tajné služby FSB tehdy umělci namalovali obří penis. Na podzim stejného roku byl Vorotnikov s dalším členem Vojny zatčen za akci Palácový převrat, kdy skupina převrátila na střechu několik policejních vozů pod záminkou hledání zakutáleného míčku.