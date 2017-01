Německý ústavní soud odmítl zakázat krajně pravicovou stranu NPD

„Strana NPD prosazuje protiústavní myšlenky. V tuto chvíli však chybí dostatečné důkazy, které by ukazovaly na to, že jejich snažení by mělo být úspěšné,“ uvedl Vosskuhle.

Spolková rada, která zastupuje německé země, loni v březnu soudu představila nové důkazy, které podle ní svědčí o tom, že se krajně pravicová strana staví proti demokratickému zřízení.



Strana v posledních letech výrazně ztratila vliv. O své poslance přišla postupně ve všech zemských sněmech. Poslední zemští poslanci NPD opustili loni v září sněm Meklenburska-Předního Pomořanska.

V současnosti má NPD jednoho europoslance a kolem tří stovek zastupitelů v obecních, městských a krajských zastupitelstvech, především ve východní části země. Baštou strany je Sasko, kde mají její komunální politici 80 mandátů. Po celém Německu měla strana v roce 2015 asi 5200 členů. Řada příznivců i straníků se ale v posledních letech přiklonila k nové protiimigrační a protiislámské straně Alternativa pro Německo (AfD). Ústavní soud už v roce 2003 zamítl žádost vlády a parlamentu o zákaz NPD.

Německý ústavní soud zakázal od druhé světové války pouze dvě strany. V roce 1952 to byla Socialistická říšská strana (SRP), která se otevřeně hlásila k odkazu nacistické NSDAP, a v roce 1956 Komunistická strana Německa (KPD), která podle soudu připravovala revoluci a chtěla ve Spolkové republice zavést diktaturu.