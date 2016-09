Pirát Michálek u soudu uspěl ve sporu s Hradem ohledně Klausovy amnestie

Verdikt, podle nějž Hrad musí Michálkovi zaplatit náklady vynaložené na soudní proces, je pravomocný. Předseda senátu Ladislav Hejtmánek zdůraznil, že rozsudek neznamená, že by Hrad musel požadované informace poskytnout.

„Stručně: nebylo tam (v rozhodnutí kanceláře) to, co tam být mělo. To ale neznamená, že říkáme, jak by se mělo rozhodnout. Musí se rozhodnout znovu,“ odůvodnil verdikt.

Michálek se domáhá informací o přípravě amnestie, kterou v lednu 2013 vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Někdejší místopředseda České pirátské strany si stěžoval na to, že Kancelář prezidenta republiky si počínala v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Když ji totiž krátce po vyhlášení amnestie požádal o údaje ke vzniku Klausova rozhodnutí o hromadném propuštění vězňů, nedostal odpověď. Následně proti tomu podal stížnost, na kterou kancelář zareagovala tak, že ji společně s původní žádostí odmítla - podle Michálka s argumentem, že prezident nemusí amnestii nikomu zdůvodňovat.

„Prezident neposkytl požadované informace s tvrzením, že jsou buď veřejně přístupné, nebo irelevantní. Jde o informace, na které má veřejnost právo vzhledem ke značné kontroverznosti amnestie a jejím dopadům,“ uvedla v úterý Michálkova právní zástupkyně Hana Marvanová.

Právník Hradu Marek Nespala zdůraznil, že v mezidobí se vyměnili prezidenti a Klausův nástupce Miloš Zeman se sám zavázal, že okolnosti vzniku amnestie prošetří, přičemž jeho aparát později zveřejnil výsledky svého pátrání. Nespala také tvrdil, že v době podání Michálkovy žádosti kancelář neměla k dispozici potřebný spisový materiál, protože rozhodnutí prezidenta o amnestii je autonomním projevem jeho vůle.