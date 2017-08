Soud znovu potvrdil vinu muže, který srazil cyklistu a zabil jiného řidiče

„Na základě odvolání obžalovaného krajský soud rozsudek zrušil z důvodu, aby se soud podrobněji zabýval otázkou zranění poškozeného a tím, zda naplňuje znaky těžkého ublížení na zdraví,“ sdělil soudce Pavel Vosmanský.

Znalkyně dospěla k závěru, že se jednalo o středně těžké zranění.

„Toto poranění vzniklo prudkým pádem na pravou ruku nataženou v lokti. Popsaný úrazový mechanismus se mohl uplatnit v průběhu vyšetřovaného při sražení cyklisty nárazem přední části osobního vozidla do zadního kola a prudkého pádu poškozeného na zem,“ píše se v posudku.

„Z uvedeného vyplývá, že na poranění pravého ramene lze pohlížet jako na ublížení na zdraví,“ četl dále soudce z dokumentu.

„Povinnost zabývat se poraněním poškozeného byla splněna, na mém názoru se nic nezměnilo, důkazní změna nenastala,“ konstatoval státní zástupce Jan Vávra, který s trestem souhlasí, již předtím navrhoval pět až šest let vězení.

„Příčinou vzniku dopravní nehody byl špatný způsob chování ze strany mého klienta. Je to věc, kterou si ponese po zbytek života,“ uvedla obhajoba.

„Já bych se chtěl všem omluvit za to moje chování,“ uvedl v pondělí Musil, který jinak celou dobu mlčel.

Cyklista mu bouchl do karoserie, tak ho srazil a ujel

Nehoda se stala loni 3. srpna odpoledne. Tehdy devatenáctiletý Marek Musil srazil cyklistu, kterému se chtěl pomstít za to, že mu předtím několikrát bouchl do auta. Vůz ho však o chvíli dříve předjel a jeho pasažéři na cyklistu křičeli, podle svědkyně věci jako „dožeň ho“ nebo „ukážeme mu“. Poté, co cyklistu srazil, z místa nehody ujel a vysokou rychlostí vjel do křižovatky, kde způsobil smrtelnou nehodu.

Musilovi hrozil vyšší trest za zranění cyklisty než za zabití jiného muže. Zranění cyklisty bylo totiž podle soudu těžkým ublížením na zdraví, tedy úmyslným trestným činem. Nehoda oproti tomu byla posouzená jako nedbalostní čin. Zraněný cyklista, který pracuje jako lékař, si stěžoval, že ho bolí rameno, vyšetřit se ale nechal až asi po třech měsících od nehody.

