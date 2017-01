Soud rozhoduje, zda policejní plukovník Kolář zametl nehodu podřízeného

Kolář vinu odmítá a tvrdí, že chtěl pouze spravedlnost. Ze spisu o nehodě přitom vyplývalo, že Kotrlý je viníkem nehody. Kolář se jím však neřídil. „Byl jsem vychován v 70. letech, mám ideály, které v člověku zůstanou. Mně šlo o nějaké spravedlivé řešení. Kdybych ho potrestal, asi by se nic nestalo, svět by šel dál, ale nebylo by to správné,“ řekl soudu.

Podle obžaloby nechtěl viníka potrestat a tvrdošíjně se pokoušel najít něco v jeho prospěch. Když neuspěl ani na právním oddělení, ani u znalce, kterého oslovil e-mailem, odhodlal se provést vlastní pokus. Ten měl dokázat verzi podřízeného. Marek Kotrlý, tehdejší Kolářův náměstek, tvrdil, že do křižovatky vjel na zelenou a druhé auto mu vjelo do cesty zprava.

Kolář danou křižovatkou třikrát projel a měřil si čas. Zjistil, že dojet na místo střetu mu trvá osm až devět vteřin. Spolu s plánem signalizačního zařízení na křižovatce dospěl k závěru, že je skutečně možné, aby oba řidiči vjeli do křižovatky na zelenou. Tento závěr mu stačil k tomu, aby řízení proti svému podřízenému odložil a posléze zastavil. Udělal to jen krátce předtím, než vypršela roční lhůta k prošetření možného přestupku.

Spis o nehodě se následně dostal na právní oddělení Kriminalistického ústavu. Právnička Radka Šimková Kolářovi doporučila znalecký posudek neprovádět. „Můj názor byl, že je tam dostatek důkazních prostředků,“ uvedla u soudu. Ve spise podle ní byla fotodokumentace, výslechy účastníků, výslech další nezávislé osoby a také osvědčení semaforů. „Byl tam dokument, který osvědčoval, že semafory jsou v pořádku. Servisní technik konstatoval, že se nemůže stát, že by obě auta měla volný signál a mohla jet proti sobě,“ uvedla Šimková.

Případem se však tehdy víc zabývat nechtěla a Kolář o něm rozhodl po půl roce bez její pomoci. „Rozhodla jsem se, že bude lepší, když to já řešit nebudu, protože pan Kotrlý byl můj nadřízený a nechtěla jsem, aby z toho třeba do budoucna vyplynuly nějaké konflikty,“ popsala další dění Šimková. Dozvěděla se o případu až poté, co byl odložen, a velmi se tomu prý podivila.

Kotrlý boural v lednu 2015 ve Vršovicích. Vyjížděl z podzemního parkoviště obchodního centra na Vršovickou ulici. „Já jsem projížděl na zelenou, tím jsem si jist,“ uvedl. Zprava po Vršovické se ale blížilo auto a došlo ke střetu. „Byl to čelní náraz, kdy já jsem narazil do přední poloviny vozidla, které mi zprava překřížilo jízdní dráhu,“ popsal nehodu Kotrlý. Druhé z aut náraz odmrštil, dostalo smyk a přetočilo se do protisměru. Kotrlého felicie zůstala nepojízdná, odvezla ji odtahovka.

Řízení proti Kotrlému v září 2015 jeho nadřízený odložil. Protože ale později zjistil, že to je u přestupkového řízení formálně chybný postup, o několik měsíců později rozhodl znovu a řízení zastavil. Kotrlý na podzim 2015 znovu boural, v tomto případě ale uznal svoji vinu a byl potrestán snížením platu.