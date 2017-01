Pro Rittiga požaduje žalobce v kauze Oleo Chemical pět let vězení

Výjimkou je i Kamil Jirounek, který byl už dříve pravomocně odsouzen v kauze padělání směnky na šest let (více zde). Vzhledem k tomu mu Borgula navrhl souhrnný trest devět let vězení.

Rittig a ostatní obžalovaní vyjma Kubisky mají také zaplatit peněžitý trest ve výši 1,6 milionu korun. U všech s výjimkou Rittiga žádá státní zástupce i čtyřletý zákaz činnosti.

Kauza Oleo Chemical Z tunelování společnosti a krácení daně je obžalováno celkem deset lidí. Mezi obžalovanými je podnikatel Ivo Rittig, právníci David Michal a Karolína Babáková, z vedení Olea Chemical Michal Urbánek, Kamil Jirounek, Radomír Kučera, majitel společnosti Cokeville Assets Petr Kmeť, účetní Jana Šádková a jednatel firmy Peskim Petr Michal. O statut spolupracujícího obviněného usiluje Jaroslav Kubiska, který dříve spravoval mimo jiné Rittigovy účty.



Státní zástupce Adam Borgula na počátku své závěrečné řeči uvedl, že „z provedeného rozsáhlého dokazování byla vina všech obžalovaných v plném rozsahu prokázána“.

Podle něj společnost Oleo Chemical, konkrétně její obžalovaní zástupci Michal Urbánek, Kamil Jirounek a Radomír Kučera, uzavřeli se společností Cokeville Assets dalšího obžalovaného Petra Kmetě smlouvu na domnělé, fingované plnění. Ve skutečnosti skrze ní vypláceli provize. Celkem téměř dvacet milionů korun.

O provizích mluví sami zástupci Oleo Chemical a toto označení se objevuje i v zajištěných mailech. Provize měly směřovat mimo jiné k Ivo Rittigovi, který podle Borguly za ně mohl zajistit společnosti odbyt, například díky svému vlivu na pražský dopravní podnik.

Státní zástupce v závěrečné řeči podrobně vysvětloval, proč smlouvy s Cokeville Assets nebyly reálně plněny a byly fingované. Mluvil například o „ekonomicky nesmyslně nastavené odměně“, či o tom, že tvrzení obhajoby o exkluzivních informacích dodávaných Kmetěm se podle něj neprokázalo.

Připomněl také takzvaný „odsouhlasený výpočet odměn poradce“, podle kterého byly počítány odměny pro Cokeville Assets. Pod dokumentem jsou podpisy Ivo Rittiga a Michala Urbánka. Kučera odmítl, že by to byl jeho podpis a že by se s Rittigem stýkal. To je však podle Borguly v rozporu se zajištěnými dokumenty, fotografiemi i odposlechy z hotelu Ventana. Odposlechy policie zajistila v rámci vyšetřování kauzy úniků informací z BIS, kde dostali Ivo Rittig a Jana Nagyová nepravomocně podmínky (více zde).

Adam Borgula přednášel svou závěrečnou řeč šest hodin. Líčení pokračuje ve čtvrtek závěrečnými řečmi advokátů obžalovaných.

