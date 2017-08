V Hongkongu odsoudili českého seniora za pašování drog, dostal 27 let

12:27

Soud v Hongkongu ve čtvrtek poslal na 27 let do vězení třiašedesátiletého českého občana za pašování drog. Muž se zřejmě neodvolá, protože by to zpomalilo proces jeho vydání do vlasti. Už v březnu u soudu prohlásil, že o drogách ve svém zavazadle nevěděl.