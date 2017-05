V Brazílii poslali do vězení sympatizanty IS, chtěli útočit při olympiádě

10:17 , aktualizováno 10:17

Soud v Brazílii poslal za mříže skupinu osmi lidí, kteří plánovali sérii útoků během loňských olympijských her v Rio de Janeiru. Vyslechli si tresty od pěti do patnácti let. Policie je ve spolupráci s FBI zadržela krátce před zahájením olympiády.