Soud rozhoduje o znovuotevření kauzy třicetimilionové výhry bezdomovce

Městský soud v Praze, který se žádostí o znovuotevření případu zabývá, vyslechl tři svědky. První byl Josef Mazaník, který se podle svých slov o Václavka staral, půl roku s ním bydlel na ubytovně. V současnosti s ním už ale nechce nic mít. U soudu ho popsal jako „náladového, snadno ovlivnitelného blbce“.

Druhá svědkyně, trafikanta ze stanice metra Českomoravská Věra Jarošová, vzpomínala, že Václavek chodil sázet za Šošku a Černou a jen výjimečně za sebe. Pokud sázel za sebe, tak jen jeden, maximálně dva sloupce. Když ji soudce Jan Kadlec upozornil na svědectví, která vyzněla zcela jinak, uvedla jen, že ona si to pamatuje takhle.

Hlavním novým důkazem obhajoby má být přiznání samotného Václavka. Ten údajně přišel za Černou v březnu 2015, v době, kdy už její druh byl ve vězení. Strýc odsouzené Antonín Hořínek uvedl, že se omlouval, sliboval, že půjde na policii a přizná se, jak to bylo. Černá ho vyhodila, ale strýc ji přemluvil, aby za ním šla, vzala si telefon a nahrála jeho slova.

Z nahrávky, kterou soud přehrál, je však patrné především to, jak Černá Václavkovi neustále opakuje, aby se přiznal, že vše bude jako dříve. Co říká Václavek, není úplně zřetelné, nezdá se však, že by se přiznal, že vsadil pro Šošku. Soud následně líčení odročil na únor. Vyslechnout chce Václavka.

Podstatou případu je spor o výhru 30 milionů korun ve sportce. Šoška s Černou tvrdí, že tiket byl jejich a Václavka si posílali pravidelně, aby za ně vsadil. Bývalý bezdomovec naopak říká, že vsadil za své. Na jeho stranu se nakonec postavily soudy. Šoška s Černou dostali šest let vězení a verdikt potvrdil i Ústavní soud.

Václavek dostal nejprve 25 milionů korun zajištěných u odsouzených. Před několika týdny mu soud přiznal i zbývajících 4,3 milionu korun (více čtete zde).