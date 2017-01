Islamista předával informace o Berlíně Islámskému státu, soud mu určí trest

Šás M., který se v letech 2013 až 2015 účastnil bojů v Sýrii na straně Islámského státu, přišel do Německa jako uprchlík v létě 2015 a žil v okolí hlavního braniborského města Postupim. Loni se chtěl do Sýrie vrátit, případně sloužit jako kontakt pro IS v Německu, v březnu byl ale zadržen.

Obžaloba ho viní z toho, že v Berlíně vytipovával cíle k teroristickému útoku. Mladý muž sledoval například okolí Braniborské brány, Spolkového sněmu nebo Alexandrovo náměstí a shromažďoval informace mimo jiné o tom, kolik osob nebo autobusů s turisty se na místech v centru Berlína, která jsou hojně navštěvována, pohybuje. O svém pozorování pak telefonicky informoval kontaktní osobu z Islámského státu.

Na proces s mužem, který čelí podezření ze členství v teroristické organizaci, bylo vyčleněno pětadvacet jednacích dní. O možné výši trestu zatím berlínský soud neinformoval.

Německo loni čelilo několika teroristickým útokům islámských radikálů. Při letních útocích v Bavorsku zemřelo devět lidí a atentátníci (více zde), prosincový útok na vánoční trh v Berlíně si vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných (více zde). Podle politiků a bezpečnostních složek se přitom ani po smrti hlavního podezřelého Tunisana Anise Amriho ohrožení terorismem nesnížilo.