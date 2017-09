Soud o údajném znásilnění v nemocnici nerozhodl, výpovědi svědků se lišily

Obžaloba a poškozená zdravotní sestra tvrdí, že Sabawoon D. vylákal ženu ze sesterny na pokoj, kde ležel jeho malý bratr. Tam ji měl chytit za zápěstí, táhnout k posteli a dotýkat se přes tepláky svých genitálií. Při tom údajně dvakrát sáhl na její prsa. Sestra se následně ze sevření vytrhla a vrátila se do sesterny, odkud zburcovala své kolegy (více o minulém jednání soudu).

V úterý před soudem vypovídali svědci z řad nemocničního personálu. Sestřička, která sloužila loni v říjnu s poškozenou noční službu, popsala situaci, kdy cizinec přišel do sesterny totožně. „Snažila jsem se ho zeptat, co potřebuje. Nic mi neříkal a pořád se koukal na kolegyni,“ uvedla stejně jako poškozená v pondělí.

Volání o pomoc své kolegyně, která s mladíkem šla do pokoje, ale nepostřehla. „Po chvilce se vrátila, byla hrozně rozklepaná, třásly se jí ruce,“ popsala svědkyně. Všimla si rovněž, že má začervenalé zápěstí, za něž měl sestru Sabawoon D. chytit.

Bližší informace o samotném incidentu nepřinesly ani výpovědi sanitáře, zástupkyně primáře a lékaře, kteří poté situaci s Afgháncem řešili. Spíše se ukázaly rozpory mezi jednotlivými svědectvími o tom, jak se věci odehrály následně. Kolegyně napadané sestry totiž prý ještě tu noc zaslechla, že mladík se nejprve k činu přiznal lékaři, který na místo dorazil. Pak prý ale Sabawoon D. dělal, že neví, o čem je řeč.

Afghánec vypadal, že neví, o co jde. Žena si odnesla trauma

Doktor, jenž s cizincem po incidentu komunikoval, to však nepotvrdil. „Připadal mi rozespale, vypadal klidně. Přišlo mi, že moc té situaci nerozumí,“ popsal lékař stav Afghánce. „Byl takový smutný, vůbec nebyl agresivní. Kroutil hlavou, jako že neví,“ přitakal sanitář.

Afghánec obžalobu a tvrzení poškozené odmítá. Tvrdí, že ho v předmětnou noc přepadly bolesti na pravém boku, proto sestřičku vyhledal a oslovil s žádostí o pomoc. Zdravotnice proto přišla do pokoje jeho bratra, kde ukazoval na údajně bolavá záda. Ženě na ruku prý pouze poklepal, ta mu však nerozuměla a odešla. Tahání k posteli i dotýkání na prsou popřel.

Ohledně možné bolesti na pravém boku mladého Afghánce panují nesrovnalosti. Zatímco obě zdravotní sestry uvedly, že o stížnostech na bolesti neví, lékař potvrdil, že cizinec jej na ně upozornil. Konverzaci však ztěžovala velmi špatná angličtina Sabawoona D. „Ukazoval bolest na boku,“ řekl lékař s tím, že místo prohlédl, pohledem však nic nezjistil. Personál pak zavolal otci mladíka a Sabawoona D. z nemocnice vykázal.

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková se také snažila objasnit menší rozpory mezi zápisem z nemocnice krátce po události a pozdějšími výpověďmi. V zápise se například píše, o tom, že sestra přivolala křikem kolegyni, což později nikdo nepotvrdil. „Nebylo na to moc času,“ vysvětloval zasahující lékař s tím, že do hlášení sepsal událost narychlo především podle popisu napadené sestry.

Poškozená žena incident nahlásila sama následující den. Policejní operátorce si postěžovala, že je z události otřesená, nemocnice podle ní věc nechce řešit a obává se, aby případ nebyl bagatelizován. „Sepsala se zpráva, čekala jsem, že se k tomu někdo z nadřízených nějak postaví,“ zaznělo ze záznamu hovoru. Podle znalce z oboru psychiatrie trpí žena poruchou přizpůsobení a rozvíjející se posttraumatickou stresovou poruchou.

Do České republiky se Sabawoon D. dostal díky svému otci, který v Afghánistánu pět let tlumočil pro českou armádu a prováděl vojáky po zemi. Rodina pak i z bezpečnostních důvodů využila příležitosti přestěhovat se do Česka. Mladík se podle svých slov učí česky a pracuje v řetězci rychlého občerstvení. V případě usvědčení ze znásilnění mu hrozí půl roku až pět let za mřížemi. Soud bude pokračovat na konci září, kdy chce předsedkyně senátu provést další důkazy.