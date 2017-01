V Somálsku zaútočili ozbrojenci na hotel. Ozývaly se exploze a střelba

„Na místě se střílí. Zatím je příliš brzo na další informace,“ řekl agentuře Reuters policejní důstojník z místa činu krátce před tím, než byla slyšet druhá exploze. Podle svědků zřejmě sebevražedný atentátník najel autem s výbušninou do brány hotelu. Poté do budovy poté vnikli ozbrojenci.

Údaje o počtu obětí se různí. Podle agentury AFP zemřelo nejméně sedm lidí, jiné zdroje hovoří o 13 obětech. Nejnověji agentura DPA s odvoláním na místní policii uvedla, že zemřelo nejméně 18 lidí a 35 dalších osob bylo zraněno.

„Nejméně 13 lidí, včetně policistů a civilistů, zemřelo při dvou explozích u hotelu. Desítka dalších byla zraněna,“ řekl agentuře Reuters policejní důstojník Mohamed Ahmed. Dodal, že počet obětí může být ještě vyšší.

Několik místních novinářů na sociálních sítích uvedlo, že by se mělo jednat o Dayah Hotel, který je nedaleko parlamentu. Podle twitterového účtu Live From Mogadishu měli být v hotelu poslanci. To potvrdil i kapitán Mohamed Husajn pro agenturu AP, podle kterého bylo v hotelu několik desítek lidí včetně zákonodárců.

Televizní stanice Al-Džazíra píše na svých webových stránkách s odvoláním na rádio Andalus , že k útoku se přihlásilo radikální hnutí Šabáb. Stanice Andalus je propojena s tímto hnutím a ve zprávě uvádí, že „velmi dobře vyzbrojení mudžahedíni zaútočili na hotel a nyní bojují uvnitř“.

Za podobnými útoky v Somálsku často stojí právě hnutí Šabáb, které je napojeno na teroristickou síť Al-Káida. Toto extremistické hnutí usiluje v Somálsku o svržení prozápadní vlády a o zavedení islámského práva šaría.

Tento týden si výbuch bomby u vojenského stanoviště poblíž metropole Mogadišo vyžádal životy nejméně čtyř somálských vojáků. K útoku se přihlásilo hnutí Šabáb. Začátkem měsíce zemřeli po explozi auta nedaleko mezinárodního letiště v Mogadišu tři lidé. K útoku se rovněž přihlásila skupina Šabáb.

Na dva hotely v centru města zaútočili ozbrojenci z hnutí Šabáb také loni v červnu. Při prvním útoku na hotel Ambassador 1. června zemřelo 19 lidí, včetně tří teroristů. Při druhém, 25. června, v hotelu Naso-Hablod zahynulo nejméně 15 lidí, včetně ozbrojenců.

I při obou červnových útocích nejprve sebevražedný atentátník narazil autem s výbušninami do hlavního vchodu hotelu a poté skupinka ozbrojenců začala v hotelu střílet a brát rukojmí.