Kdo nechce lidem platit slušnou mzdu, je darebák, prohlásil Zaorálek

9:45 , aktualizováno 9:45

Práce má motivovat, kdo to myslí vážně, měl by nás podpořit, hájil ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek plán znovu navýšit minimální mzdu. A to už příští týden na jednání vlády z 11 tisíc na 12 200 korun měsíčně, s platností od ledna příštího roku. V průběhu dalšího volebního období by pak podle ČSSD měla minimální mzda postupně vzrůst až na 16 tisíc korun hrubého.