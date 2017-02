Hospodaření ČSSD bude mít na starost ekonomický ředitel Starec

„Domnívám se, že by bylo dobře, aby se politické vedení sociální demokracie zbavilo starosti řešit hospodaření, aby byl jeden člověk v managementu strany, který bude mít tuto věc na starosti,“ řekl novinářům před zahájením zasedání předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka. Jmenování ekonomického ředitele bude v pravomoci stranického předsedy.

Starec po zvolení ekonomickým ředitelem oznámil, že brzy na místo ve stranickém vedení rezignuje.

Řadových místopředsedů je v ČSSD pět, nově by tedy byly všechny pozice čistě politické. Podle kuloárových informací by jedno z nich mohl nově obsadit náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Prakticky jisté je prý také to, že pozici místopředsedy obhájí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Výkonný výbor, což je nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy, v sobotu obdržel informaci o počtu členů ČSSD. Na konci roku jich bylo 20 349, ženy tvořily asi 35 procent členské základny. ČSSD loni ztratila podle údajů ze zprávy 1007 členů.

Nástin programu: růst platů a progresivní zdanění

K návrhu dlouhodobého programu mohou v sobotu členové výkonného výboru uplatnit připomínky, stranické vedení je pak bude moci do dokumentu zapracovat. Návrh pak budou schvalovat delegáti březnového volebního sjezdu ČSSD.

Sociální demokraté budou podle Sobotky prosazovat to, aby v Česku rostly platy a rozšiřovala se výroba s vysokou přidanou hodnotou postavená i na vědě a výzkumu, aby konkurenceschopnost země nespočívala v levné pracovní síle. Sociální demokracie bude dál prosazovat i zavedení progresivního zdanění. „Stát by měl snižovat sociální a majetkové nerovnosti ve společnosti. Daňová progrese je pro to důležitý nástroj,“ uvedl Sobotka.

Druhá větev programu míří na rovné šance a příležitosti. „Jsme přesvědčeni o tom, že lidé by měli mít šanci na dosažení úspěchu, na životní štěstí bez ohledu na to, jestli se narodili v chudé, nebo v bohaté rodině,“ uvedl Sobotka. Návrh hovoří o bezplatném školství od mateřské po vysokou školu a o dostupném veřejné zdravotnictví, v němž neporoste spoluúčast pacientů.

Třetí důležitou oblastí je podle předsedy ČSSD bezpečnost. Garanci bezpečnosti a stability pro Česko vidí sociální demokracie v členství země v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.