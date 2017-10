Brno má cenu za projekt sociálního bydlení, nabízí alternativu k ubytovnám

Brněnský magistrát začal projekt rychlého zabydlování rodin s dětmi, takzvaný Rapid Re-Housing, testovat loni ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, jejímž cílem je minimalizace bezdomovectví rodin i jednotlivců.

„V Brně je množství komerčních ubytoven i azylových domů pro matky s dětmi, kde rodiny bydlí v nevyhovující situaci. Majitelé ubytoven inkasují relativně vysoké prostředky od rodin a stát toto bydlení dotuje. Řekli jsme si, že když existuje dávkový systém na bydlení, měli bychom toho využít, aby dávky k něčemu byly a rodiny měly standardní bydlení,“ vysvětlil iDNES.cz zastupitel Martin Freund (Žít Brno), proč projekt vznikl.



Na tento popud pak vznikly zabydlovací projekty. Dvěma nejdůležitějšími jsou podle Freunda ten pro lidi bez domova a Rapid Re-housing, který je určen pro rodiny s dětmi. „Právě Rapid Re-housing získal ocenění od Evropské komise,“ dodal Freund.

Projekt našel domov padesáti rodinám

Padesát rodin, které bydlely v soukromých ubytovnách nebo azylových domech, byly v rámci projektu postupně přestěhovány do městských bytů. Rodiny se stěhovaly od loňského září do letošního května. Město získává peníze na nájem přímo z dávek na bydlení.



Celkem šestnáct rodin bydlí v bytech už rok, patnácti z nich byla smlouva prodloužena. „Projekt si tak po roce fungování drží 94procentní úspěšnost, což je srovnatelné s obdobnými projekty v zahraničí, a výsledek je nad původní očekávání,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Gardoňová.



„Městské byty považujeme za základ úspěchu, rodiny zažívaly frustraci při hledání. Několika klientkám se díky novému bydlení podařilo nastoupit do zaměstnání a tři klientky získaly zpátky do péče děti. Jako pozitivní faktor vnímám také to, že jsou rodiny rozmístěny v různých částech Brna a děti mohou navštěvovat školy mimo sociálně vyloučené lokality,“ říká Adam Fialík z organizace IQ Roma Servis, která je poskytovatelem služby.



Projekt získal ocenění RegioStars Awards ve zvláštní kategorii věnované bezdomovectví. „Vedoucí poroty mi řekl, že Brno vyhrálo v několika kritériích – zaujalo inovativností, dopadem, robustností zjištění i schopností učit se z vlastních chyb,“ říká Ripka.

Česká vláda v roce 2015 schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení a dala si za cíl do roku 2020 přestěhovat šest tisíc rodin z ubytoven do bytů. „Není to tak, že bychom si mysleli, že když zabydlíme 50 rodin a dalších 350 v bytové nouzi v Brně máme, že tím problém vyřešíme. Projekt má ukázat, že tato věc může fungovat, aby na tom základě vznikl systém sociálního bydlení, který by systémově ukončoval bezdomovectví rodin s dětmi,“ doplnil Freund.