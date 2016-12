Česká Afrika. Dětem z ghett hrozí podobně krátký život jako v Burundi

Co hrozí obyvatelům Naděje na dožití při narození u mužů v sociálně vyloučených lokalitách je okolo 57 let, u žen 65 let. To je až o 18 let méně než celorepublikový průměr.

Dvakrát vyšší úmrtnost u novorozenců .

Dvakrát vyšší frekvence hospitalizace u dětí do 18. měsíce věku.

Šestkrát častější duševní poruchy jiné než deprese.

Skoro třikrát častější deprese.

Dvakrát častější onemocnění bronchitidou a nemocemi plic .

. Dvaapůlkrát častější onemocnění srdce a cév.