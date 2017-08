V Turecku přibývá útoků na sochy Atatürka. Nařídil mi to Bůh, řekl vandal

Německo vůči Turecku přitvrzuje Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel v úterý prohlásil, že by Německo a ostatní země Evropy měly podporovat „demokraticky smýšlející“ většinu Turků, kteří nejsou stoupenci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Gabriel poznámky pronesl na předvolební akci své strany SPD. „Více než polovina Turecka smýšlí demokraticky. Nepodporují Erdogana," prohlásil. „Domnívám se, že mnoho lidí v Turecku počítá s tím, že Evropa a Německo podpoří tureckou demokracii a že nebudou bezmocně přihlížet," řekl Gabriel nedlouho poté, co Erdogan označil hlavní politické strany Německa za „nepřátele Turecka“ a vyzval německé Turky k bojkotu hlavních německých stran ve volbách do Spolkového sněmu 24. září.