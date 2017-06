Sobotka běží „o život“, čeká ho klíčový týden. Zlomit to má nový program

Nízké preference ČSSD, rebelie v jihočeské organizaci, porážka jím preferovaného ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka při volbě lídra pražské kandidátky (více zde), k tomu i osobní rodinné problémy. Spekulace o možném konci Sobotky se objevila v parlamentu již minulý týden s tím, že ke změně může dojít v řádu dnů.

„Nebudeme to komentovat,“ řekl k tomu iDNES.cz mluvčí ČSSD Mikuláš Klang. „Nemám k tomu žádné informace, proto to nebudu komentovat,“ uvedl také mluvčí vlády Martin Ayrer. Sobotka nechal otázku bez odpovědi.

V případě, že by premiér odstoupil, stranu by jako statutární místopředseda vedl ministr vnitra Milan Chovanec, který zvěsti o možné změně označil za „drby“.

Část kluků se určitě radí beze mě, odepsala ministryně

Minulý týden, kdy Sobotka oznámil také odluku od rodiny, se měla konat důležitá porada straníků v Kramářově vile. „Tak mě do Kramářky nikdo nezval, ale část kluků se určitě radí beze mě,“ napsala iDNES.cz místopředsedkyně strany a ministryně práce Michaela Marksová.

Pro ČSSD má být klíčové představení volebního programu tento týden. „Jednou z reakcí bude představení našeho programu a zahájení debaty s veřejností tak, abychom program co nejlépe připravili,“ řekl Sobotka před pár dny po jednání vedení strany k tomu, jak se strana vypořádá s nízkými preferencemi. Podle průzkumu TNS Kantar pro ČT by strana získala jen deset procent hlasů a místo boje s hnutím ANO o vítězství by jí mohli předstihnout i někteří další političtí soupeři ze Sněmovny (více o průzkumu zde).

Strana chce voliče lákat třeba na to, že zamezí odlivu kapitálu do zahraničí. Tvrdí, že každý rok na dividendách odejde ze země až 300 miliard korun. Místo toho chce, aby firmy svým lidem zvyšovaly platy nebo investovaly v Česku. Chce také zavést bankovní daň a daň z příjmu upravit tak, aby to bylo výhodné pro 98 procent zaměstnanců, či zvýšit porodné na první a druhé dítě na 15 tisíc korun.

Místopředseda strany a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jehož by Sobotka rád viděl i jako kandidáta ČSSD na Hrad, ale minulý týden hořekoval, že voliči programy moc nečtou. „Čtěte nám ty programy, čtete je, my vám je sepíšeme, letní, zimní, podzimní, ale oni nám je, přátelé, opravdu nečtou,“ postěžoval si po jednání vedení strany.

Členové grémia se k výměně volebního lídra nehlásí

Pokud bychom věřili slovům členů vedení ČSSD, měl by být Sobotka v klidu. „Personální otázka je vyřešena tím, že rozhodl sjezd,“ prohlásil v rozhovoru pro iDNES.cz šéf Sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček (rozhovor s Hamáčkem zde).

„Pokud někdo měl šanci změnit volebního lídra, tak to měl udělat v březnu na sjezdu. Pokud dnes někdo přijde s myšlenkou, že bychom měli měnit lídra jen proto, že jsme dostali v nějakém průzkumu deset procent, tak je to naivní představa. Nedovedu si představit, jak bychom to voličům vysvětlili. Připadá mi to úplně ujeté. Žádné takové aktivity nejsou a doufám, že nebudou, protože by nás to oslabilo nesmírně,“ řekl místopředseda a volební manažer Jan Birke.

A posteskl si, že není týden, aby se ČSSD nestřelila sama do kolena nebo aby neprožila nějaký zásadní problém, který si způsobuje sama (rozhovor s Birkem zde).

„My bychom měli ve volební kampani klást větší důraz na připomínání toho, co jsme pro lidi v uplynulém období udělali. Já mám trošku pocit, že možná si to lidé dostatečně neuvědomují,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák.

Nejužší vedení ČSSD se bude ještě před sobotním představením volebního programu radit uprostřed týdne, jak budou vypadat její billboardy a další vizuály v kampani. Pokud by někdo ze členů grémia chtěl na Sobotku zaútočit a dotlačit ho k rezignaci, která by do čela strany posadila ministra Chovance, má k tomu před volbami nejspíš poslední příležitost.

Strana můj postup schvaluje, řekl Bohuslav Sobotka během vládní krize:

VIDEO: Strana můj postup schvaluje, říká Sobotka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu