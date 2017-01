Sobotka udělal vstřícné gesto k Zemanovi ohledně prezidentské volby

Ve vnitrostranickém referendu se nemá hlasovat jen o sociálních demokratech, podle Sobotky by každý člen ČSSD měl mít možnost vybrat si mezi těmi, kteří ohlásili svoji kandidaturu nebo ji ohlásí v příštích měsících. „Počkáme si, jestli Miloš Zeman ohlásí svoji kandidaturu, pokud ano, tak ho zařadíme mezi lidi, ke kterým se budou moci naši členové vyjádřit,“ řekl premiér. I když prezidenta Zemana považuje nyní více za „národního konzervativce“ (více zde).

„Myslím, že cesta do pekel by byla, kdyby se sociální demokracie začala štěpit a hádat. Zejména bychom se teď neměli hádat, koho budeme nominovat do prezidentské volby. Volby do Poslanecké sněmovny jsou mnohem důležitější než prezidentská volba,“ dal už dříve Sobotka najevo, že volby do Sněmovny, kde se jeho ČSSD utká o vítězství s hnutím ANO, jsou pro něj důležitější.

„Při vší úctě k volbě prezidenta republiky, rozhodující pravomoci má vláda, předseda vlády. Vláda rozhoduje o životních podmínkách obyvatel, nikoli prezident,“ řekl Sobotka v bilančním novoročním rozhovoru ve veřejnoprávní televizi, jen pár hodin před tím, než se spolu s manželkou Olgou přijel do Lán na tradiční novoroční oběd. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka pozval Zeman premiéra a jeho ženu na svíčkovou z daňka s knedlíky.

Dlouhotrvající napětí mezi Zemanem a Sobotkou

Je ale otázkou, zda náznak vstřícnosti k hlavě státu pomůže v letošním roce, kdy Sobotku čeká volební sjezd ČSSD, zmírnit dlouhotrvající napětí mezi oběma politiky, které se datuje už od volby hlavy státu v roce 2003. Tehdy sociální demokracie ve volbě hlavy státu parlamentem nepodržela Zemana a ten se pak na deset let stáhl na svou chalupu na Vysočině. Zeman řadí Sobotku mezi ty sociální demokraty, kteří mu v tajné volbě nedali hlas.

Nyní Zeman překypuje vstřícností k hlavnímu Sobotkovu soupeři, šéfovi ANO Andreji Babišovi, zato o premiérovi nemluví kladně. „Já velmi rád pochválím pana premiéra, až bude za co,“ řekl třeba o Sobotkovi před Vánoci (viz zde), krátce poté, kdy naopak ve Sněmovně chválil Babiše a v nadsázce dokonce tvrdil, že když rozpočet na rok 2016 skutečně skončí přebytkem, navrhne ministra financí na Nobelovu cenu (více zde).

Vše pak ještě podtrhl tím, že vetoval novelu zákona o střetu zájmů, podle níž členové vlády nebudou moci vlastnit média, a pokud vlastní firmy, ty by se nesměly ucházet o veřejné zakázky, investiční pobídky a neměly by nárok na nenárokové dotace (psali jsme o tom zde).

Je tak sporné, zda bude úspěšná Sobotkova snaha uvolnit si před volbami do Sněmovny ruce pro boj s Babišem tím, že zemanovskému křídlu v jeho straně odpadne jedna záminka k útoku na šéfa ČSSD. A zda Zeman, dlouhodobě kriticky vůči Sobotkovi naladěný, premiérovi jeho vstřícnost oplatí.

Sobotka čeká, že se s prezidentem Zemanem bude bavit nejen o tom, jak prožívali vánoční svátky, ale i o některých vetech prezidenta republiky, jako právě k zákonu o střetu zájmů. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček očekává, že premiér s prezidentem zhodnotí loňský rok a budou se bavit nejen o situaci v České republice, ale i o teroristických útocích v Evropě.