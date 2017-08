Evropa musí být bezpečné místo, řekl Sobotka před velvyslanci

Prioritou Evropské unie musí být podle předsedy vlády bezpečnost. „Evropa jako místo bezpečné pro občany,“ to je podle Sobotky prioritou České republiky při diskusi o reformě Evropské unie. Jako tu druhou zmínil zvyšování životní úrovně a snižování rozdílů mezi starými a novými členskými zeměmi.

Kdo ovšem čekal, že končící premiér Sobotka více rozvine svou myšlenku, jak má vypadat reforma Evropy, aby byla pro občany jednotlivých zemí více bezpečná, musel být zklamán. Premiér zůstal na úrovni obecných frází. Silnější obranný pilíř EU nemá být podle něj konkurencí pro NATO.

Sobotka mluvil i o tom, že pro Českou republiku je také zahraniční rozvojová pomoc. „Patříme k zemím, jimž nejsou lhostejné poměry v uprchlických táborech,“ uvedl. Ať už jde o tábory v Turecku či Jordánsku.

Naše země, která patří spolu s dalšími zeměmi Visegrádu k ostrým kritikům evropských kvót rozdělujících migranty do Evropy, k tomuto řekl, že Česko patří k největším finančním přispěvatelům pro libyjskou pobřežní stráž, která má zachytávat co největší množství migrantů z Afriky do Evropy.

Země neplatící eurem by podle ČR mohly být „pozorovatelé“

Země, které neplatí eurem, by mohly mít podle Česka pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny. Mezi zeměmi,, které euro mají a které ne, by podle něj neměly vznikat příkopy.mezi oběma skupinami států a zabránilo tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy. O tom, že Česko chce mít takový statut, aniž euro má, informoval Respekt minulý týden.

Podle premiéra je zřejmé, že eurozóna bude v pohybu. „Že Francie či Německo budou usilovat o větší integraci, posílenou spolupráci eurozóny v celé řadě oblastí,“ uvedl premiér. Česko podle něj nesmí dopustit, aby v eurozóně vznikala rozhodnutí, která na něj budou mít dopad, zatímco je země nebude mít možnost ovlivnit.