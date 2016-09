Sobotka odmítl nápad Zemana a Hofera na vytvoření „unie v Unii“

„Základem visegrádské spolupráce je společný zájem na silné a jednotné Evropě, nikoli vytváření unie v Unii. To je smyslem Visegrádu a jeho přínosem i pro Unii. Jakékoliv snahy dělat z Visegrádu formální instituci či experimentovat s 26 let fungujícím formátem čtyř velmi blízkých zemí, jdou proti našim zájmům. Nebudeme tedy vytvářet žádnou unii v Unii a stavět zdi kolem Visegrádu. Sami bychom se jen odsouvali na okraj dění v EU,“ ohradil se Sobotka proti plánu, o které jednali Zeman s Hoferem.

Zeman Hofera v pondělí přijal na Pražském hradě. Po skončení schůzky Hofer řekl, že spolu mluvili o tom, zda by do budoucna bylo možné dát do budoucna střední Evropě silnější hlas v rámci EU. „Chceme vytvořit unii v unii,“ uvedl Hofer. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka projekt unie v unii zhruba koresponduje s představou rozšířené visegrádské skupiny.

Zeman už před několika dny řekl, že Česká republika a Slovensko potřebují posílit Visegrád. Spojencem by podle něj mohlo být právě Rakousko. „To, co máme učinit, abychom v Evropské unii hráli důstojnou roli, je posílit Visegrád,“ prohlásil Zeman při oslavě slovenského státního svátku.

Na současné visegrádské čtyřce premiér Sobotka ocenil, že není zatížena byrokracií, formalizovanými strukturami a administrativou. „Jsme schopni otevřeně o věcech hovořit, formulovat jasná stanoviska, prosazovat společné postoje, ale současně nijak nenarušovat jednotu unie a nevytvářet příkopy,“ uvedl Sobotka.

Zeman s Hoferem se sešli v pondělí na Hradě: