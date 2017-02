Sobotka se ptá Babiše na jeho daně. Ať vysvětluje škodu v OKD, dostal odpověď

„Osobně považuji za velmi důležité, aby nedocházelo k obcházení daňové povinnosti. Nekalé praktiky daňové optimalizace totiž negativně dopadají na poctivé podnikatele a občany,“ napsal vicepremiérovi své vlády premiér v dopise, o kterém jako první informovaly Hospodářské noviny a který iDNES.cz poskytl Úřad vlády.



„Zabývala se již Finanční správa ČR případy emise a nákupu korunových dluhopisů? Pokud ano, k jakým závěrům došla a jaká další opatření navrhuje? Došlo už v některých případech k doměření daně, případně kdy k němu dojde?“ ptá se v dopise předseda vlády.

Středeční dopis předsedy vlády Bohuslava Sobotky ministru financí Andreji Babišovi.

Babiše žádá o stanovisko k situaci, kdy právnická osoba vydá takové dluhopisy a jediný, kdo je nakoupí, je majitel. Sobotku zajímá, zda právě to není podezřelé jednání s cílem obejít placení daní. „Věřím, že Finanční správa ČR jako instituce podřízená Vašemu resortu bude v této záležitosti konat nestranně a že se celá věc důsledně prošetří,“ píše se v závěru Sobotkova dopisu Babišovi.



Jde o nákup korunových akcií Agrofertu za 1,48 miliardy korun šéfem ANO, na který upozornil týdeník Echo. Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí trestnímu oznámení kvůli podezření na krácení daní. (více zde)

Premiér dělá divadlo, ale odpovím mu, řekl Babiš

Šéf ANO řekl iDNES.cz, že předal dopis své náměstkyni Schillerové a premiérovi na něj odpoví. „Pan premiér proti mně dělá kampaň, je to pokrytecké. Mohl už dříve navrhnout, aby se ty dluhopisy zdaňovaly a napravit Kalouskovu chybu. Dělá divadlo, útočí na mě každý den, jak mu možná poradili jeho američtí poradci. Měl by vysvětlit, proč udělal šestimiliardovou škodu v OKD,“ uvedl ve čtvrtek Babiš.

K tomu, proč Agrofert vydal dluhopisy, zopakoval, že firma desetileté peníze potřebovala. Podivil se také nad tím, že premiér dává dopisy členovi své vlády novinářům, ale když s ním sedí za jedním stolem, tak mu nic přímo neřekne.

Ministr financí už dříve uvedl, že kauzu považuje za politický útok, protože se zachoval tak jako další firmy podle platných pravidel, které schválili dříve vládnoucí politici. O víkendu v debatě v ČT řekl, že chce navrhnout novelu zákona o daních z příjmu, která by zdanila korunové dluhopisy a že nedaněné korunové dluhopisy v letech 2011 a 2012, dokud to podle zákona šlo, v České republice nakupovaly desítky tisíc lidí. Najal si také dvě auditorské firmy k potvrzení svých slov, že na nákup dluhopisů měl dostatek peněz. Co vydělal na nezdaněných dluhopisech, dá na charitu. (viz zde)

Už dříve také Babiš řekl, že měl od roku 1993 celkem 2,53 miliardy příjmů po zdanění, z toho 1,863 miliard korun byly příjmy zdaněné Agrofertem a další miliarda podle něj byly nedaňové příjmy z akcií a z prodeje firem. Na otázku, aby upřesnil z jakých firem, ministr na Primě odvětil: „Já jsem se svlékl do slipů, ale já vám pindíka ukazovat nebudu. To je moje věc, co já jsem kupoval v roce 1994 nebo 1995.“ (viz zde)