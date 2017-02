Ledovka uvěznila Sobotku na Maltě, jeho letadlo nemůže v Česku přistát

Sobotka se původně měl vrátit ze summitu v pátek večer. Vzhledem k náledí, které v Česku panuje, ale piloti vyhodnotili riziko přistání na kbelském letišti v Praze i na náhradním letišti v Pardubicích jako příliš vysoké.

Přílet komplikovala mimo jiné i skutečnost, že kvůli maltskému požadavku omezení velikosti delegace letěl premiér letadlem typu CL-601 Challenger, které je jako malý stroj při letu méně stabilní než vládní airbus.

Challenger armáda používá k přepravě ústavních a vládních činitelů. Jde o jediný provozovaný typ, který je určen pro přepravu menšího počtu lidí na velké vzdálenosti. Sobotka by se měl do vlasti vrátit v sobotu.

Unie bádá, jak uzavřít migrační trasu z Libye

Evropští státníci na Maltě jednali především o uzavření migrační trasy z Libye. Evropský blok přispěje k tomu, aby severoafrická země mohla chránit své hranice. Prioritou tak bude například širší podpora, výcvik a dodávky vybavení libyjské pobřežní stráži.

Unie také slíbila, že zajistí odpovídající přijímací zařízení a podmínky pro migranty přímo v Libyi. EU má podle deklarace také zájem spolupracovat s libyjskými úřady tak, aby země dokázala účinně chránit svou jižní hranici. Jak vysvětlil dobře informovaný unijní diplomat, smyslem je postavit do cesty migrační vlně ze subsaharské Afriky do cesty překážky ještě před tím, než se lidé dostanou do lodí mířících přes Středozemní moře.

Rozbít obchodní model převaděčů má podle deklarace evropská podpora místních komunit v Libyi, například na pobřeží či u jižní hranice země tak, aby lidé nemuseli kvůli obživě spolupracovat s kriminálními gangy.

Unijní představitelé v minulých týdnech jednali především s šéfem mezinárodně uznané vlády v Tripolisu Fáizem Sarrádžem. Části pobřeží v okolí Benghází však ovládají jednotky Libyjské národní armády generála Chalífy Haftara, který Sarrádžův kabinet neuznává a nyní se sbližuje s Ruskem, čímž by Moskva mohla získat vliv na migraci z Afriky do Evropy.

V Libyi se z evropských zemí velmi silně angažuje Itálie, kam míří 90 procent migrantů příchozích v centrálním Středomoří. Loni tuto cestu překonalo přes 181 000 lidí, tisíce našly v moři smrt.

Merkelová: Evropa by se neměla ohlížet na Trumpa

Tématem neformálního summitu EU byl i nový americký prezident Donald Trump. Německá kancléřka Angela Merkelová se při příjezdu na summit nechala slyšet, že Evropská unie musí sama hledat svou roli ve světě a neměla by se soustředit na to, co zaznívá od Trumpa.

Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky by Evropa neměla reagovat na novou americkou administrativu hystericky. Partnerství Spojených států a Evropy by podle něj nemělo být rozebíráno na základě krátkých vzkazů nového prezidenta na twitteru.

Francouzský prezident Francois Hollande upozornil na Trumpův nejasný přístup k evropským spojencům. „Kdo ví, co vlastně chce americký prezident ohledně NATO,“ podotkl. Hollande prý chápe, že se evropské země snaží rozvíjet své dvoustranné vztahy s Washingtonem, evropský přístup vůči USA ale podle něj musí být definován společně.