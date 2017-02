Koalice s komunisty by nebyl problém. Mládka neodvolám, říká Sobotka

„Bohumínské usnesení vězí v historii. Formálně se ani není potřeba k němu vracet. Bylo přijato v nějakém historickém kontextu v době, kdy byla na politické scéně úplně jiná situace,“ řekl pro HN Sobotka. Podle něj lidi nezajímá, jestli toto usnesení platí, nebo neplatí, považuje to je spíše za debatu pro politology.

Sobotka také argumentoval tím, že ČSSD už má za sebou dvě volební období spolupráce s KSČM v krajích i na komunální úrovni, takže nevidí důvod, proč nejít o úroveň výš. V Česku podle Sobotky v současné době ale není prostředí, aby po volbách vznikla čistě levicová vláda. Může podle něj však vzniknout proevropská vláda, která bude respektovat sociální smír.

Spolupráci sociální demokracie s KSČM na vládní úrovni připustil Sobotka už dříve, podmínil to ale určitými podmínkami, a to pokud by komunisté nezpochybňovali členství Česka v Severoatlantické alianci a proevropskou orientaci vlády.

Bohumínské usnesení přijali sociální demokraté na sjezdu v roce 1995 a zapovídá straně spolupráci s extremistickými stranami. Konkrétně jmenuje právě například KSČM. Přesto ale sociální demokraté měli od té doby koalice s komunisty v krajích i obcích.

Z Mládkova ministerstva přicházejí dle Sobotky rušivé věci

Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny také řekl, že ministra průmyslu a obchodu Mládka neodvolá, a to i přesto, že není spokojen s chystanou novelou telekomunikačního zákona.

Podle návrhu novely připravené Mládkovým úřadem si lidé nebudou moci vyjednat u operátorů lepší cenu volání. Kritizován byl i výrok Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v debatě na serveru Aktuálně.cz řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska (více čtěte zde).

„Rozostřená komunikace ministra průmyslu Mládka ve věci tlaku na mobilní operátory, aby snížili ceny volání a dat, to opravdu není něco, z čeho bych měl radost,“ uvedl. „Investuji hodně času a energie, abych dosáhl snížení cen mobilních dat v Česku. A všechny tyhle rušivé věci, které přicházejí z Mládkova ministerstva, pokládám za chyby,“ dodal.

„Své ode mě slyšel. Odpovědnost nenese jen on, ale i Český telekomunikační úřad, který má na starosti regulaci operátorů,“ řekl premiér. Podle Sobotky bude mít novela zákona o elektronických komunikacích pozitivní vliv na práva spotřebitelů a trh s mobilními daty. „Ideálně bychom mohli mít nový zákon do léta hotový, přijatý,“ doplnil.

Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele v novele telekomunikačního zákona zvedl vlnu nesouhlasu mezi politiky i odborníky. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohl vést k zakonzervování mobilních tarifů. Mluvčí úřadu Martin Drtina uvedl, že zákaz nebyl s ČTÚ konzultován. „Neznamená to, že nebudou slevy, ale měl by každý vědět, že když zaplatím tolik, mám nárok na toto,“ řekl k zákazu Mládek.