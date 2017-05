ČSSD zvažuje vlastního kandidáta na Hrad, nevidí prý levicového uchazeče

Premiér o tom hovořil v úterním rozhovoru s ČTK. Za tím, jak se Zeman postavil k žádosti o odvolání Babiše z postu ministra financí, vidí premiér vzájemnou podporu ambicí obou politiků dostat se na Hrad a do čela Strakovy akademie. Souznění je podle něj očividné i v dalších případech. „Měli bychom jako sociální demokraté ve volbách udělat všechno pro to, aby Andrej Babiš nebyl premiérem, a vedeme vážnou debatu o prezidentské volbě,“ uvedl.

Sobotka o své kandidatuře O tom, že by mohl na Hrad kandidovat sám, Sobotka neuvažuje. „Nepřemýšlel jsem o tom a neuvažuju o něčem takovém,“ řekl na dotaz, zda ho situace posledních týdnů nepřesvědčila o takovém kroku. „Možná kdyby bylo druhé kolo minulý týden, hned po té návštěvě na Pražském hradě, tak bych měl pravděpodobně slušné šance, ale to říkám jenom v legraci,“ žertoval (o ostudě na Pražském hradě čtěte zde).

„Po tom, co Miloš Zeman udělal, silně ztratil podporu uvnitř ČSSD. Znovu se rozvinula diskuse o tom, zda bychom neměli jako ČSSD postavit nějakého svého kandidáta,“ doplnil dále Sobotka.

Vnitrostranické referendum už před tím sociální demokraté odsunuli na listopad, do té doby budou čekat, zda se neobjeví levicový kandidát uvnitř ČSSD, nebo mimo. V případě, že se nikdo nepřihlásí, bude strana uvažovat o podpoře některého z uchazečů.

„Já si nemyslím, že pro budoucnost České republiky by byla dobrá zpráva, pokud bychom tady měli mít premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana v mocenském tandemu, který v zásadě bude kontrolovat Českou republiku jako Babišovu firmu,“ vysvětlil premiér, proč se ČSSD vrátila k úvahám o vlastním kandidátovi na Hrad.

Sobotka se tak opět vrací k původnímu plánu, o němž loni dlouho hovořil. Na konci loňského roku však otočil a z referenda uvnitř ČSSD couvl. „Já nechci dělat vnitrostranická referenda k prezidentskému kandidátovi,“ řekl. Zemana tehdy charakterizoval jako spíše národně konzervativně orientovaného politika, k němuž se nemá ČSSD přimykat.

„Nejde o žádné překvapení. Již v únoru (politolog a komentátor) Jiří Pehe, který má k panu premiérovi blízko, uvedl, že Bohuslav Sobotka udělá vše pro to, aby Miloš Zeman nebyl znovuzvolen,“ reagoval na informaci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, který doprovází Zemana na cestě po Číně.

Babiš mučedník? Leda falešný, míní Sobotka

Směrem k šéfovi ANO, koaličnímu partnerovi a největšímu rivalovi v nadcházejících sněmovních volbách, dále Sobotka podotkl, že pokud se bude Babiš po odvolání z postu ministra financí stylizovat do role mučedníka, bude to falešný mučedník. „Pokud se bude Andrej Babiš stylizovat do role mučedníka, tak to bude zatraceně falešný mučedník,“ uvedl.

Pakt Zeman-Babiš je očividný, říká premiér Spojenectví mezi Babišem a Zemanem je podle premiéra Sobotky v řadě případů očividné. „Byl to přece Miloš Zeman, kdo podal ústavní stížnost na zákon o střetu zájmů,“ uvedl. Nedávno publikované nahrávky, které naznačují, že Babiš ovlivňoval média, podle Sobotky ukázaly, že zákon šel a míří správným směrem. „Ale byl to Miloš Zeman, kdo podal stížnost ve prospěch Andreje Babiše proti zákonu o střetu zájmů, což je porušení té role nadstranického prezidenta, který by se neměl plést do těchto věcí,“ uvedl Sobotka příklad mocenské spolupráce mezi Babišem a Zemanem.

Takovou roli podle premiéra nemůže Babiš hrát, když je kompromitovaný celou řadou podezření a skandálů.

„Mučedník by byl, kdyby byl odvolán bez důvodu, pokud by to byla jen politická motivace,“ vysvětlil muž, který chtěl původně řešit problémy kolem Babiše demisí celé vlády. Zdůvodnil to tím, že se Babiš již připravuje na roli mučedníka. Nakonec však přistoupil s tímto rizikem jen k odvolání ministra.

Sobotka tvrdí, že Babiš svými kauzami dodal ČSSD munici před volbami. „Já myslím, že nějakou munici nám Andrej Babiš dodal. Z pohledu jeho minulosti, která se teď odhalila, a také z pohledu toho, že se ukázalo, že je to člověk, který lže,“ řekl v narážce na usnesení Sněmovny z minulého týdne, ve kterém poslanci na základě Babišových nahrávek zveřejněných v posledních týdnech na webu konstatovali, že ministr opakovaně veřejně lhal a zneužíval média (psali jsme zde).

Politika „antibabiš“ zřejmě nezmizí

Jedním z motivů kampaně před podzimními volbami proto bude podle premiéra obrana demokratického právního státu. „Jako sociální demokracie jsme odpůrci toho, abychom se stali firmou Andreje Babiše, abychom se posouvali autoritářským směrem,“ řekl.

Česko má podle něj silnou demokratickou tradici a lidé si nepřejí, aby byli součástí jedné firmy a žili jen ve strachu z jejího majitele, uvedl šéf sociální demokracie. Ta přitom v březnu avizovala, že v kampani se nechce vyhraňovat vůči Babišovi, ale spíš nabízet vlastní témata a myšlenky. Nakonec se však nevyhne oběma tématům, připustil nyní premiér.

„Dokončujeme program, představíme ho v červnu na programové konferenci,“ uvedl Sobotka. Zaměřovat se bude na postavení zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi. „Současně chceme garantovat demokratický parlamentní systém. My se nechceme stát firmou Andreje Babiše,“ řekl.