Dvojí kvalita potravin i africký mor. Sobotka jednal s Jurečkou

„Je to příležitost, abychom si v klidu probrali věci, které se týkají vládní agendy. I když se volby blíží, stejně těch úkolů, kterými se vláda zabývá, je velké množství,“ vysvětlil důvod pro bilanční rozhovory Sobotka. Předpokládá, že jeho kabinet dá doporučení následujícímu, který vznikne po říjnových volbách. „Aby se některé věci ve střídání administrativ neztratily,“ uvedl.



Dva zákony z Jurečkova úřadu nebudou dle Sobotky do konce volebního období přijaty. Jde o nezcizitelnost státních lesů a vybudování lesnického fondu



Naopak Sobotka po rozhovoru s Jurečkou ocenil, že za této vlády se začala realizovat a realizují protipovodňová opatření. Další důležitou věcí je podle něj zachování kvality života na venkově. „Určitě si nepřejeme, aby Česká republika byla v budoucnosti reprezentována jen několika velkými městy,“ řekl premiér.

Předseda vlády s ministrem zemědělství řešili mimo jiné i dvojí kvalitu potravin v EU. „Já jsem přesvědčen, že toto se nedá zvládnout na čistě národní úrovni,“ uvedl Sobotka. Česko podle něj musí „nedat Evropské komisi pokoj“, aby se problémem začala skutečně zabývat. Jurečka doplnil, že cílem je, aby stejný výrobek stejného výrobce, pro spotřebitele identický, měl ve všech zemích EU stejnou kvalitu. K tomu je podle něj potřeba změna legislativy.

Vláda také vypracuje celkovou zprávu o tom, jak se jí podařilo vyplnit programové prohlášení. „V minulosti to bylo tak, že pozornost programovému prohlášení byla věnována na začátku, kdy se připravovalo. Ale myslím, že je na místě, abychom občanům dali jasnou informaci, co bylo splněno a co se splnit nestihlo,“ řekl v rozhovoru s ČTK (více slovech Sobotky čtěte zde).