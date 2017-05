Sobotka i Bělobrádek chtějí ujištění, že policie šetří nahrávky s Babišem

„Fakt, že místopředseda vlády a ministr financí úkoloval novináře, byl také jeden z úkolů, který mě vedl k tomu, abych navrhl jeho odvolání z vlády,“ řekl premiér a předseda ČSSD Sobotka.

„Předpokládám, že budeme ujištěni příslušnými složkami, zejména Policií České republiky, že tato věc se šetří. Určitě není cílem, aby Bezpečnostní rada státu jakýmkoli způsobem ingerovala do jakéhokoli konkrétního vyšetřování. Nechceme znát jakékoli podrobnosti nad rámec toho, co bychom měli slyšet v obecné rovině,“ prohlásil předseda vlády.

Bělobrádek vysvětloval, proč lidovci požádali o svolání Bezpečnostní rady státu. „Ty nahrávky, které se objevily ve veřejném prostoru, jsou závažné ze dvou důvodů. Za prvé, pokud někdo nahrává vicepremiéra a prvního místopředsedu Bezpečnostní rady státu, tak je třeba to vyšetřit, protože to je událost bezpečnostní,“ řekl předseda KDU-ČSL.

Druhá věc je obsah nahrávek. „Zda je, nebo není sestříhaný, protože je špatně a úplně nepřijatelné, aby se takto politik setkával s novináři a konzultoval s nimi věci,“ řekl lidovecký vicepremiér. Zejména musí policie vyšetřit, zda unikly informace ze „živého“, tedy aktuálně vyšetřovaného policejního případu. Jedna z nahrávek, kterou zveřejnila na sociálních sítích skupina Julius Šuman, vyznívá tak, že se bývalý novinář MF DNES Marek Přibil, který byl po zveřejnění nahrávek z novin propuštěn, baví s Babišem nad částí policejního spisu ke kauze Beretta.



Babiš odmítl, že by mu Přibil předal živý policejní spis. Řekl, že nahrávky jsou sestříhané a zmanipulované a jsou součástí kampaně jeho protivníků v politice. „Žádný živý spis jsem nikdy nedostal, já to zásadně odmítám, je to sprosťárna, je to skandál. Podal jsem to na policii a byl bych velice rád, kdyby to prošetřila,“ uvedl šéf ANO. Doplnil, že udělal chybu, když se scházel s novinářem Přibilem.